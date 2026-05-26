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瑞銀驚人預測 美光目標價震撼全市場 盤前再漲7%

編譯林奇賢／綜合外電
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AI算力軍備競賽正將全球記憶體晶片市場推向多年期的結構性供應吃緊局面，美光等相關...
AI算力軍備競賽正將全球記憶體晶片市場推向多年期的結構性供應吃緊局面，美光等相關業者進補。路透

瑞銀分析師Timothy Arcuri將美光（Micron）目標價從535美元調升至1,625美元，並對該公司重申「買進」評級。這意味瑞銀看好美光比當前價位再漲逾一倍。美光股價在26日美股盤前擴大漲幅，目前上漲7%。

瑞銀喊出的目標價，高於德銀給出的1,000美元，也高於滙豐和Melius Research給出的1,100美元，在近期所有外資中屬美光最為樂觀。

值得注意的是，追蹤Timothy Arcuri建議的投資人，過去一年來的報酬率為706%。相形之下，美光這段時間漲幅也高達694%。

Timothy Arcuri在報告中寫道，隨著這個產業大部分領域目前已確立長期協議（LTA），瑞銀再度調高了美光在2027至2029日曆年預估值，並預期在此期間的每股盈餘（EPS）將輕鬆保持在100美元以上，同時將創造超過4,000億美元的自由現金流。

瑞銀相信市場將開始對該股票給予更「正常」的估值，且隨著AI對整個記憶體領域所驅動的結構性轉變進一步顯現，會持續重新調整美光的評等。

這份報告也說，針對記憶體產業跨領域長期協議的供應鏈研究顯示，有30%的DDR產量很快就會被鎖定在僅略低於目前水準的價格。這些協議將允許美光用部分短期營收換取需求的能見度以及更平穩的獲利表現。

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