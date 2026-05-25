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DeepSeek V4-Pro API永久降價75%後 登AI模型性價比榜首

記者張鈺琪／即時報導
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隨著全球算力資源緊張，AI模型性價比成為業界關注焦點。第三方評估機構分析稱，De...
隨著全球算力資源緊張，AI模型性價比成為業界關注焦點。第三方評估機構分析稱，DeepSeek V4-Pro此次降價後，性價比將登上全球AI模型榜首。（路透）

中國人工智慧（AI）大模型新創公司DeepSeek近日更新API文件，宣布DeepSeek V4-Pro模型API價格將在5月31日結束2.5折優惠活動後，永久降至原定價的1/4。隨著全球算力資源緊張，AI模型性價比成為業界關注焦點，第三方評估機構分析顯示，此次降價將使DeepSeek V4-Pro登上全球AI模型性價比榜首。

據觀察者網引述《南華早報》報導，DeepSeek曾於4月26日宣布，全系列API輸入快取命中價格永久降價。其中，V4-Flash模型輸入快取命中價格從每百萬Tokens人民幣0.2元降至0.02元；V4-Pro模型輸入快取命中價格則從每百萬Tokens人民幣1元降至0.1元。

隨後，DeepSeek又推出V4-Pro模型API限時2.5折優惠。疊加優惠後，DeepSeek V4-Pro輸入快取命中的實際價格僅為每百萬Tokens人民幣0.025元，輸入快取未命中價格為每百萬Tokens人民幣3元，輸出價格為每百萬Tokens人民幣6元。

報導指，這項優惠原定於5月31日結束，不過DeepSeek近日更新API文件，確認V4-Pro API價格將在優惠結束後正式調整為原定價的1/4，相當於永久保留折扣。

第三方分析機構Artificial Analysis評估顯示，此次降價使DeepSeek V4-Pro成為全球最具性價比的AI模型之一。根據評估，DeepSeek V4-Pro完成Artificial Analysis的AI智能指數基準測試成本為268美元（約為新台幣8427元）；相較之下，OpenAI與Anthropic旗艦模型GPT-5.5和Claude Opus 4.7執行相同任務的成本，分別約為DeepSeek V4-Pro的12倍和19倍。

報導指，性價比排名領先的其他AI模型多來自中國，包括MiniMax M2.7和小米MiMo-V2.5-Pro等模型。中國科技企業在成本效益方面的提升，正明顯降低AI使用門檻。

報導稱，在價格下降的同時，DeepSeek仍強調其模型性能接近全球前沿水準。DeepSeek於4月24日發布的技術報告顯示，DeepSeek V4-Pro的Agent能力顯著增強，在Agentic Coding測評中，已達到目前開源模型最佳水準。

測評顯示，DeepSeek V4-Pro在Agentic Coding使用體驗上優於閉源模型Claude Sonnet 4.5，交付品質接近Claude Opus 4.6非思考模式，但與Claude Opus 4.6思考模式仍有一定差距。

在世界知識測評中，DeepSeek V4-Pro大幅領先其他開源模型，僅次於Google頂尖閉源模型Gemini-3.1-Pro；在數學、STEM和競賽型程式碼測評中，DeepSeek V4-Pro則超越目前所有已公開評測的開源模型，表現被指可比肩全球頂級閉源模型。

DeepSeek此前在報告中表示，受限於高端算力，目前V4-Pro服務吞吐量仍十分有限，預計今年下半年昇騰950超節點批量上市後，V4-Pro價格將大幅下調。

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