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良十四世發表首道教宗通諭 警告AI武器化及新奴役形式

中央社梵蒂岡25日綜合外電報導
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教宗良十四世（Leo XIV）。（路透）
教宗良十四世（Leo XIV）。（路透）

教宗良十四世今天發表他受外界期待已久的首道通諭，以迅速發展的人工智慧（AI）科技為主題，呼籲不可將其用來在軍事上作惡，並警告AI崛起背後可能產生「新的奴役形式」。

法新社報導，天主教教廷已對AI科技議題進行過數年研究，並在2020年提出「羅馬AI倫理呼籲」（Rome Appeal for an AI Ethic）倡議，要求新科技應尊重人類尊嚴。去年5月上任的良十四世（Leo XIV）如今將首道通諭獻給這項題材，顯示其將敏感的AI議題作為奠定其教宗任期的基石。

良十四世的通諭以「偉大的人類」（Magnifica Humanitas）為標題，以回應AI背後的倫理與社會挑戰。他在本月15日簽署這道通諭，當天也是教宗良十三世（Leo XIII）1891年發表「新事」（Rerum Novarum）通諭135週年的日子，那道通諭奠定了工業革命期間天主教會社會教義的基礎。

良十四世今天在梵蒂岡親自發表這道通諭，現場有包括美國知名AI公司Anthropic創辦人之一在內的AI專家出席。通諭中對AI相關的武器使用提出警告，並表示將具有致命性的決定交由科技來做主是不受容許的。

教宗強調，有必要重申，過去經常作為替任何戰爭辯護理由的「正義之戰」（just war）理論，如今已過時；且「沒有任何演算法，能讓戰爭變成在道德上是可以接受的」。

良十四世雖未直接點名美國總統川普（Donald Trump），但近來川普政府擁護「正義之戰」理論，而教宗也因伊朗戰爭隔空與白宮起言語衝突。

教宗的通諭表示，不可用AI來作惡，意思是使其擺脫軍事競爭的邏輯。他並抨擊為了滿足取得地緣政治或商業上主導地位的欲望，而不斷競逐更強大演算法和更龐大資料庫。

良十四世寫道，這不代表要拒絕科技，而是要阻止其控制人類。他說，AI應該「對人類友善」，讓所有人都能使用，並可受到討論和辯論。

教宗另警告，這項科技革命製造出新的奴役形式，強調「在AI世界中，沒有任何事物是與物質無關或屬於魔法」。

他寫道，追求更高效率或創新，不能作為仍被刻意隱藏的剝削鏈藉口；此外須盡更多努力來減少AI對環境的衝擊，以及保護我們共同的家園。

專家認為，良十四世的這道通諭，可能將如教宗方濟各（Pope Francis）2015年就氣候議題發布的「願祢受讚頌」（Laudato Si）通諭一樣具影響力，當時在世界政壇和民間引發反響。

良十四世 教宗 人工智慧

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