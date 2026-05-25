AI顛覆就業市場卻捧紅「它」 獵頭：職缺多到婉拒委託

紐時指出，AI相關風險與隱憂，帶動新一波的資安專家招聘潮。路透

紐約時報 指出，在人工智慧 （AI）顛覆就業市場之際，與AI相關的風險與隱憂，也帶動新一波的資安專家招聘潮。

獵人頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）數月來接獲大量委託，尋找具備應對資安漏洞、保護資料經驗，以及能審查程式碼技術能力的高階主管。甚至有獵頭公司開始婉拒客戶委託，部分原因是合格人選太少。

海德思哲員工Austin Cowan表示，「過去大約每12個月才會出現一次的職缺，現在幾乎每周出現」。根據求職平台Glassdoor，今年第1季資安職缺較一年前增加11%。Cowan認為，「這是由AI軍備競賽帶來的恐懼與不確定性所驅動」。

隨著科技業員工日益利用AI生成程式碼，資安專家的招聘需求也大增，但AI生成程式碼的過程，有時也會引入漏洞與弱點。領先業界的AI實驗室也警告，Anthropic的Mythos模型在內的最新技術，可能被用來尋找並利用軟體漏洞，讓駭客更容易入侵企業基礎設施。

這波招聘熱潮也顯示，即使外界警告AI可能取代大量勞工，但它同時也可能創造新職缺。LinkedIn資安長Lea Kissner說，「我們將需要有人應對『漏洞末日』（bug-pocalypse）」，「我們至少還要數年的時間，才會真正理解如何以長期、可持續的方式做好AI安全」。

主打資安領域高階人才招募的獵人頭公司Hitch Partners管理合夥人Michael Piacente表示，自Anthropic開始讓部分業者試用Mythos後，企業尋找具高度技術背景資安主管的需求「日益普遍」，「相關需求自去年秋季以來增加了五到七倍」。

人力業者指出，獲得頂級資安職位面試機會的求職者，如今握有相當大的議價能力，薪酬待遇也正快速攀升。Cowan說，已愈來愈常見到資安主管拿到700萬至800萬美元的薪酬方案。