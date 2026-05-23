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Fed新主席能否打破魔咒、拯救美股牛市？華許面臨3個選項

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）新主席華許（Kevin Warsh）。（美聯社）
聯準會（Fed）新主席華許（Kevin Warsh）。（美聯社）

研究顯示，自1930年以來，美國聯準會（Fed）主席每次換人，都面臨相同命運：上任三個月期間，美股史坦普500指數都下跌，平均跌幅達12%。已宣誓就職的Fed新主席華許能否打破這個魔咒？

MarketWatch報導，根據巴克萊和彭博追蹤的數據，歷任Fed主席上台後三個月內，史坦普500指數跌幅如下：鮑爾（跌7%）、葉倫（跌4%）、柏南克（跌2%），葛林斯班（跌33%），梅爾（跌32%）。

史坦普500指數甫在5月14日創歷史新高，當天收在7,501點。華許能不能破解這個目前為止靈驗無比的Fed魔咒，攸關美股是會從市場「頭部」急轉直下，還是能拯救這波由人工智慧（AI）驅動的美股牛市。

聯邦資金期貨價格顯示，交易員目前認為，2026年底前，Fed提高利率1碼（0.25個百分點）的機率高達83%，維持利率不變的機率僅17%，降息可能性為0%。

總經研究公司Bretton Woods Research總裁席諾雷里指出，華許原本被視為川普2.0提振經濟成長的降息釋壓閥，不料他一接掌Fed，就面臨伊朗戰爭導致的能源震撼，外加一個渴求更多資本、以支應AI投資之需並撐起成長的經濟。

在這種情況下，席諾雷里認為，華許有三條路可走。他可選擇漠視荷莫茲海峽封閉掀起的能源震撼，把通膨升高視為短暫現象，維持政策利率不變。另一條路是仿效Fed前主席伏克爾的做法，啟動升息循環打通膨，冒著在「供應震撼」衝擊之上，又平添國內「信貸震撼」的風險。第三個選項是推動降息，維持信貸流動，同時讓高油價帶動新的石油供應與投資。

席諾雷里認為，華許應選擇第三條路。這不表示油價維持在每桶100美元以上對經濟無傷，而是認清，以「需求破壞」來因應地緣政治衝突造成的供應受限，未必是正確做法；更佳的因應之道，是讓資本形成（capital formation）維持活絡，並且讓高油價帶動新的供應和投資。

他說，華許領導的Fed無法重新開啟海峽，無法擊落無人機或逼德黑蘭和談，但能避免在能源震撼之外又加上信用震撼。Fed亦可拒絕藉升息打擊房市、小企業、傳統製造業以及資本支出，來企圖解決地緣政治瓶頸難題。

席諾雷里說，華許應闡明，此刻降息不是助長通膨，而是避免伊朗戰爭震撼演變成信用震撼。1990年至1991年便是前車之鑑，當時Fed起初也未對波灣戰爭石油震撼做出反應，但之前的緊縮貨幣政策、信用吃緊以及時機不當的財政措施，導致短暫的衝擊惡化成經濟衰退。

隨著美國10年期公債殖利率上測4.6%水準，期貨市場預料Fed升息在望，中東戰爭降溫機率又下滑，席諾雷里建議華許必須掌握先機推動降息，而不是坐失良機，變得日後得受制於債市。

華許 美股 史坦普500

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