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微軟洽談供應Anthropic自家Maia晶片？算力競賽再下一城

編譯劉忠勇／綜合外電
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Anthropic 面臨「算力吃緊」，已先後採用輝達、AWS、Google的晶片...
Anthropic 面臨「算力吃緊」，已先後採用輝達、AWS、Google的晶片。路透

CNBC周四證實，微軟正和Anthropic洽談，計劃供應自家研發的AI晶片給這家AI新創公司。

這筆交易若能拍板，對微軟而言將是一大斬獲。在客戶供應AI專用晶片方面，微軟目前落後雲端競爭對手亞馬遜（Amazon）和Google。微軟今年1月發表第二代Maia AI晶片，但尚未透過Azure雲端平台正式對外提供服務。

微軟去年11月宣布投資Anthropic 50億美元，Anthropic則承諾在Azure上花費300億美元。Anthropic同時仰賴亞馬遜和Google的雲端服務。

Anthropic共同創辦人兼執行長阿莫代（Dario Amodei）本月在一個場合上表示，該公司面臨「算力吃緊」。旗下Claude助理和輔助程式編寫的Claude Code今年大受歡迎，也讓Anthropic對運算能力的需求更加迫切。

SpaceX周三披露，Anthropic每月支付 12.5 億美元以取得算力，合約至2029年5月。

過去，Anthropic主要依賴輝達的圖形處理器（GPU）來訓練和運行生成式AI模型。今年4月，Anthropic宣布將在一項為期十年、總值逾1,000億美元的合約中，使用亞馬遜AWS的自製Trainium晶片。去年10月，Anthropic也宣布計劃採用Google的張量處理器（TPU）晶片。

微軟執行長納德拉今年4月的法說會上表示，Maia 200「相較於我們現有陣容中最新的晶片，每美元可產出的符元（token）數提升逾30%」。

他說，這批晶片目前已在微軟位於亞利桑那州和愛荷華州的資料中心運行。

微軟 Google Amazon

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