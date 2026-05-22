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台灣AI熱成亞幣貶值推手？干預效果短暫 外匯存底恐不夠燒

編譯季晶晶／即時報導
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全球資金湧向美國與台灣AI概念股，亞洲多國貨幣承壓，央行被迫進場護盤。示意圖。（...
全球資金湧向美國與台灣AI概念股，亞洲多國貨幣承壓，央行被迫進場護盤。示意圖。（路透）

中東戰事正把亞洲拖入新一輪貨幣保衛戰。多國央行近期接連進場「賣美元、買本幣」，雖然干預匯市暫時避免貨幣失控，但效果短暫。隨著戰事看不到盡頭，市場開始質疑：亞洲央行的外匯存底能撐多久。

核心問題在於油價與美元同步飆升。布蘭特原油價格自開戰以來暴漲近五成，目前徘徊在每桶105美元附近。亞洲多數經濟體高度依賴進口能源，油價愈高，就代表必須支付更多美元購油。

雪上加霜的是，美國30年期公債殖利率近期升破5%、創20年新高，加速推升美元走強，資金持續撤離新興市場，亞洲貨幣面臨更大貶值壓力。

外資如今更熱衷追逐美國與台灣AI概念股，使亞洲市場進一步失血。一名印度高階投資主管形容，現在外資主流交易是「賣印度，買美國和台灣」。

印度盧比與菲律賓披索已跌至歷史新低，印尼盾甚至比亞洲金融風暴時期還要弱，日本與南韓則投入數百億美元試圖阻貶。但市場愈來愈懷疑，這些干預究竟能維持多久。高盛直言，匯市干預通常只是「爭取時間」。

這也讓亞洲央行陷入兩難：若不升息，難以阻止資金外流；但若升息捍衛貨幣，又可能犧牲經濟成長。

印尼央行本周意外升息0.5個百分點，為兩年多來首度調升，希望穩定匯率並壓制通膨。央行總裁瓦瑞耀坦言已「加大干預劑量」。他強調外匯存底仍「非常充足」。目前印尼盾已逼近1美元兌18,000印尼盾。

日本也持續燒錢護盤。當局上月兩度進場支撐日圓，市場估算共砸下約630億美元，試圖守住1美元兌160日圓關卡。不過效果並不持久，日圓短暫反彈後，很快又吐回約一半漲幅。

印度採取的是更全面的「節流」策略，以節省外匯。總理莫迪呼籲民眾減少汽油、柴油、瓦斯與進口商品消費，取消非必要海外旅行、增加居家辦公。政府還把黃金與白銀進口關稅提高逾一倍，阻止美元流出。

然而，外匯存底仍快速消耗。自伊朗戰事爆發以來，印尼與菲律賓外匯存底各減少約80億美元，降幅分別達5%與7%；印度截至5月初也減少約270億美元，降幅近4%。澳盛銀行（ANZ）提出謷告，上述三國要「維持當前干預力道將愈來愈困難」。

分析人士認為，真正能讓亞洲貨幣止跌的關鍵，仍是戰爭結束。Natixis亞太首席經濟學家Alicia Garcia Herrero表示：「只有伊朗戰爭真正結束，這些亞洲貨幣才可能開始反彈。」

新興市場 央行

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