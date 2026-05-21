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美伊和談現曙光助道指再創新高 NVIDIA財報效應消退科技股分歧

編譯劉忠勇／綜合外電
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道瓊工業指數上漲276.31點，漲幅0.6%，報50,285.66點，2月10日...
道瓊工業指數上漲276.31點，漲幅0.6%，報50,285.66點，2月10日以來再創收盤新高。(路透)

美國股市21日震盪後小幅收高，中東和平談判傳出進展，油價回落，道瓊工業指數收創歷史新高，但輝達財報效應迅速消退，科技股表現分歧。

道瓊工業指數上漲276.31點，漲幅0.6%，報50,285.66點，2月10日以來再創收盤新高；史坦普500指數漲12.75點，漲幅0.2%，報7,445.72點；那斯達克指數漲22.74點，漲幅0.1%，報26,293.10點。

費城半導體指數收漲1.3%。格芯（GlobalFoundries）大漲14.9%，美國商務部同意對IBM贊助10億美元興建晶圓廠，生產量子運算晶片，激勵IBM股價盤前大漲6.52%。格芯及其他一些相關新創企業，也獲得或正在申請政府的贊助。這項合作是商務部20億美元支持量子運算計畫的一部分。IBM大漲12.4%。

台積電ADR上漲1.4%。輝達（NVIDIA）第2季營收預測優於市場預期，並宣布800億美元庫藏股，21日仍下跌1.8%，部分投資人選擇獲利了結。市場也開始質疑，在競爭加劇和價位偏高疑慮之下，輝達的爆發式成長能否持續。

布蘭特原油盤中一度攀至每桶108美元，隨後因美伊和談進展報導而轉跌，收跌2.3%至102.58美元。荷莫茲海峽封鎖近三個月，每日額外增加美國消費者汽柴油支出8億美元。

國務卿魯比歐向記者表示，美伊談判出現「一些正面跡象」，但指出若德黑蘭在荷莫茲海峽徵收通行費，雙方將難以達成外交協議。伊朗高層消息人士向路透表示，雙方分歧已有所縮小，但伊朗的鈾濃縮活動和對海峽的掌控仍是主要癥結。

經濟數據方面，美國5月製造業景氣升至四年高位，企業趕在價格進一步走升前積極備貨。上周初領失業救濟金人數下滑，顯示勞動市場依然具有韌性，讓Fed得以繼續聚焦通膨風險。

Glenmede投資策略與研究主管普萊德（Jason Pride）說：「當前價位處於高位，部分原因是企業獲利表現強勁。這曾掩蓋市場對伊朗問題的疑慮，但財報季基本已結束。市場短期走勢將取決於有關伊朗的傳聞，或實際宣布達成的協議。」

太空相關股票受SpaceX加速IPO帶動，AST SpaceMobile和維珍銀河均大漲逾7%。

沃爾瑪重挫7.3%，是道指最大輸家。沃爾瑪公布第2季獲利預測略低於預期，財務長雷尼（John David Rainey）表示，消費者正承受高油價壓力，若高成本環境持續，第2季及下半年零售價格通膨將略有上升。必需消費品股下跌1.6%，好市多（Costco）跟跌2.2%。

Intuit公布第3季營收和獲利均優於預期，但宣布裁員17%，加上報稅業務趨勢走弱，股價重挫20%。

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