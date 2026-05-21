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受伊朗戰爭影響 亞洲3國匯債市 陷「極度看空」情境

編譯陳苓／綜合外電
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印度、印尼、菲律賓的貨幣與公債殖利率，跌至過去認為不大可能的水位。(路透)
印度、印尼、菲律賓的貨幣與公債殖利率，跌至過去認為不大可能的水位。(路透)

伊朗戰爭讓新興亞洲市場壓力倍增，印度印尼、菲律賓的貨幣與公債殖利率，來到過去認為不大可能的水位。有些分析師極度看空，預料這三國幣值恐續貶，債券也會承壓，央行面臨升息壓力。

印度盧比、印尼盾、菲律賓披索在新興市場貨幣中表現殿後，開戰以來貶值5%-6.5%。眼看衝突持續，一些分析師開始推測更空頭的情境，安本資產管理（Aberdeen）等認為，印度盧比可能貶至100兌1美元。梅隆銀行（BNY ）預估，印尼盾可能跌至18,000兌1美元。Gamma資產管理公司預料，菲國披索可能摔至65兌1美元。

油價大漲超過40%，讓亞洲備受衝擊，其中印度、印尼、菲律賓仰賴外來資本彌補經常帳赤字，受創最重。而美國公債殖利率攀升，進一步削弱了新興市場資產的吸引力。這種情況下，縱使戰爭造成的經濟後果加劇，央行仍被迫緊縮政策。印尼已出手捍衛幣值，央行20日意外升息兩碼、並承諾要加強干預匯市。

Gamma公司的全球總經投資組合經理人迪莫羅說，如果能源價格持續走升，「進口價格相對於出口價格惡化，將持續壓抑淨原油進口國的幣值」。油價高漲或許也會傷害債券，主要是會引發通膨；而且當局補貼燃油，吸收部分能源衝擊，恐擴大財政赤字。

相關壓力已經蔓延到此區的本幣計價債券。彭博指數顯示，伊朗戰爭爆發迄今，七個新興亞洲經濟體的十年期平均公債殖利率，大增逾120個基點，來到2023年11月高點；債券殖利率與價格呈反向走勢。

外界估計，印度基準公債殖利率可能測試2022年高點；菲律賓公債殖利率或許會朝8%邁向，寫多年新高。

印尼 央行 印度

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