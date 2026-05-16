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中國4月晶片出口額翻倍 但出口量僅增3.8%

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受惠於AI需求爆發，中國4月晶片出口額較去年同期增長100.1%。（路透）
受惠於AI需求爆發，中國4月晶片出口額較去年同期增長100.1%。（路透）

中國4月出口額達3,594億美元，較去年同期成長14.1%。但當月晶片單月出口額310.85億美元，則較去年同期大幅增長100.1%，中國網路媒體《觀察者網》將之形容為「史詩級爆發」。

《觀察者網》指出，中國今年晶片出口增速呈逐月拉升，1至2月出口額年比增長72.6%，3月進一步攀升至84.92%，4月直接破百。但中國4月晶片出口量320.4億個，年比僅增長3.8%，顯示中國晶片出口貨值正在被系統性重估，其背後原因是AI引發的全球算力「軍備競賽」。

報導稱，本輪中國晶片出口高增長，與AI基礎設施大規模擴容，數據中心對DRAM和NAND Flash的需求急劇放大有關。在供給端，三星、SK海力士等原廠的先進產能80%至90%都被AI高端存儲（HBM）所吞噬，通用存儲產能被系統性壓減。供需缺口直接反映在價格上。

據TrendForce集邦諮詢的數據，2026年第二季，常規DRAM合約價將較前季上漲58%至63%，NAND Flash合約價漲幅預計將達70%至75%。近15個月，存儲晶片均價累計漲幅已超過400%。

《觀察者網》表示，推動中國晶片大幅成長的第二具引擎則是成熟製程的價值重估。存儲晶片的定價權很大程度由三大廠掌握。但4月中國晶片出口翻倍的另一原因，來自中國在成熟製程領域的規模效應。

報導指稱，目前中國28奈米及以上成熟製程產能全球占比已接近30%。而全球70%至75%的晶片需求都集中在成熟工藝領域——汽車電子、工業控制、家用電器……這些領域不需要追求極致功耗和面積，但對成本極度敏感。

AI存儲缺貨的間接溢出效應，正在重塑全球代工廠的供需格局。全球前十大晶圓代工廠的平均八吋產能利用率已回升至近90%。在這一結構性調整下，中國晶圓廠承接了大量從其他區域轉移的成熟製程訂單，在部分領域獲得了可觀的漲價空間。

不過《觀察者網》也提到，儘管中國晶片4月出口翻倍成長，但2026年第一季，中國晶片的貿易逆差仍達到555.4億美元，逆差規模較去年同期有所擴大。這反映中國進口的高端晶片、先進設備及部分核心材料，其價值仍遠超出口的成熟製程產品。

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