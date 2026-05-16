輝達財報和零售業績下周登場 通膨油價高懸 AI行情面臨真正考驗

Nvidia財報將考驗AI熱潮能否延續，圖為Nvidia logo。(路透)

半導體股崩跌，拖累美國股市周五從歷史新高回落，美國公債殖利率急升、油價再漲，點燃全球通膨疑慮。下周投資人將面臨兩大考驗，一是Nvidia輝達(另稱英偉達)財報將考驗AI熱潮能否延續，二是通膨壓力下消費者的韌性。

美股三大指數全面收黑，跌幅均超過1%。道瓊工業指數收盤下跌 537點，史坦普500指數和那斯達克 綜合指數各跌1.2%和1.5%。費城半導體指數重挫4%，台積電ADR大跌 3.2%。

費半和那指周線收黑，結束連六周漲勢，史坦普500指數則寫下連七周漲勢，締造2023年12月以來最長連漲紀錄。

全球債市殖利率大漲，引發市場不安。美國10年期公債殖利率周五衝破 4.5% 關卡，最高觸及 4.595%，創下川普宣布「解放日」關稅引發市場動盪以來最高水準。

債市和國際油價息息相關。美國西德州原油期貨結算價站上每桶105美元以上，布蘭特原油周五再漲3.3%，收在每桶109.26美元。

投資人對中東戰局遲遲看不到盡頭感到焦慮，美國總統川普說詞反覆無疑更火上加油。他接受福斯新聞訪問時竟表示，即使能源庫存持續減少，美國也「不需要」荷莫茲保持開放；隨後他又改口告訴記者，他和習近平都希望伊朗衝突盡快結束。眾所矚目的川習會最終並未取得實質成果，北京方面對化解美伊衝突也未提供明確協助，讓原本期盼曙光的市場大失所望。

周五也是聯準會（Fed）主席鮑爾任內的最後一天，繼任者華許立即面臨嚴峻考驗。若美伊僵局拖長導致通膨居高不下，升息恐怕難以迴避。據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算Fed 12月升息1碼的機率已從一周前的13.6%急升至接近40%。

Edward Jones資深策略師庫卡法斯（Angelo Kourkafas）說：「風險情緒受到全球公債殖利率上揚拖累，背後是通膨疑慮、央行升息預期，以及各國為因應能源價格高漲而擴大財政支出所引發的政府債務疑慮。」

輝達（NVIDIA）將於周三盤後公布財報，預料將再繳出超越預期的成績。

輝達股價自3月觸底以來已反彈逾36%，市值逼近6兆美元。B. Riley Wealth的霍根（Art Hogan）指出，以未來一年月預估本益比約25倍來看，輝達估值相對其他近日急漲的晶片股而言還算合理。

Jensen Investment Management經理人龐德（Allen Bond）指出，當前主導美股走勢的是兩套不相干的題材，一是AI狂熱，一是和能源價格。他說：「我們需要從輝達看到的，是能夠支撐股價上漲的具體證據。」

此外，消費者動向也是下周觀察重點。沃爾瑪（Walmart）、Target在內零售商相繼公布財報，將呈現消費者在通膨壓力的真實處境。

PNC Financial Services Group首席投資策略師馬永裕（Yung-Yu Ma）說：「關鍵在於消費者有多大的韌性，這些成本終究會追上消費者，開始拖累支出。」