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美股三大指數全上漲 人工智慧交易受矚目

編譯季晶晶／綜合外電
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美國股市三大股指14日全線上漲。美聯社
美國股市三大股指14日全線上漲。美聯社

美國股市三大股指14日全線上漲。人工智慧交易推動史坦普500指數和那斯達克指數再創新高，道瓊工業指數收盤也僅較2月10日創下的歷史高點低0.3%，思科強勁的財報以及一宗具有里程碑意義的AI晶片製造商IPO進一步提振市場情緒。投資人同時關注美國總統川普在北京與中國國家主席習近平舉行的重要會晤。

道瓊工業指數上漲370.26點，漲幅0.75%，收50,063.46點；史坦普500指數上漲56.99點，漲幅0.77%，收7,501.24點；那斯達克指數上漲232.88點，漲幅0.88%，以26,635.22點作收。

Dakota Wealth駐康乃狄克州費爾菲爾德市的資深投資組合經理帕夫利克表示：「大家都在問同一個問題：這輪漲勢還能持續多久？很多人雖然樂見這輪上漲，同時也感到不安。但要想獲利，就必須參與其中，不能只是場外觀望市場創新高。」

川普出席峰會時，隨行的企業高管包括特斯拉執行長馬斯克以及人工智慧晶片製造商輝達（Nvidia）執行長黃仁勛。在美國批准Nvidia向中國企業出售H200晶片後，該公司股價收盤上漲4.4%。

川普與習近平此次會晤旨在商討包括貿易、美國對台軍售，以及重新開放荷莫茲海峽等一系列議題。此一亞洲原油運輸要道在美國和以色列對伊朗發動的戰爭期間實際上已基本關閉。

Founder ETFs駐達拉斯的基金經理莫納漢表示：「顯然，這是事關重大的會談。這無疑是大國競爭，但我認為，這兩個經濟體如果能夠合作，會比對立更有利。」

在經濟數據方面，4月零售銷售符合預期，但主要受到伊朗戰爭推動的汽油價格上漲支撐。汽油是推動進口價格創2022年10月以來最大漲幅的主要因素。

本周公布的一系列通膨數據顯示，能源成本飆升的風險正向其他商品和服務蔓延，削弱了市場對聯準會近期降息的預期。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁施密德將通膨稱為美國經濟面臨的最「緊迫風險」，但也同時表示美國經濟「具有韌性」。施密德今年不具貨幣政策投票權，但他的言論反映了聯準會鷹派陣營的立場。

史坦普500指數11大類股中，科技股漲幅居首，材料股跌幅最大。

半導體股受Nvidia提振上漲，其他人工智慧相關公司，包括高通、英特爾、閃迪和美光則下跌3.4%至6.1%不等。

在方興未艾的人工智慧熱潮以及中東局勢動盪的背景下，此前表現承壓的類股成為今日表現最佳者，包括軟體與服務、運輸以及地區性銀行。

思科宣布裁員近4,000人並上調年度營收預期，股價大漲13.4%，觸及歷史新高。

川普表示，中國已同意向波音訂購200架飛機，但該公司股價仍下跌4.7%。

晶片製造商Cerebras在美上市首日大漲68.2%。

史坦普500 人工智慧 習近平

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