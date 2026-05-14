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川習會 道瓊重回5萬點 Nvidia連七升 台積ADR漲逾3%

編譯易起宇／綜合外電
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美股14日早盤股價上漲，道瓊工業指數再次突破5萬點關卡。 美聯社
美股14日早盤股價上漲，道瓊工業指數再次突破5萬點關卡。 美聯社

美股14日早盤開高，道瓊指數一度重返5萬點，川習會帶動輝達等可望受益企業的股價上漲，思科（Cisco）股價也因強勁財報而改寫逾14年新高。

道瓊工業指數14日早盤一度上漲405點或0.8%，至50,098.8點，重新站回5萬大關；史坦普500和那斯達克綜合指數則分別上漲0.4%和0.3%；費城半導體指數漲0.2%。

美國總統川普和中國領導人習近平14日在北京會面，市場預期這場峰會將為某些美國企業帶來生意。據路透報導，美國已批准10家陸企採購輝達的H200晶片，雖然尚未出貨，輝達早盤股價大漲逾2%，連續第七天上漲。台積電ADR則大漲逾3%。

根據中方發布內容，習近平於會談上表示「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」。

美國財政部長貝森特在場邊接受CNBC訪問說道，川普「未來幾天」會就台灣議題發表更多言論。

白宮官員表示，伊朗是這場川習會的主要討論議題之一，雙方已就荷莫茲海峽必須維持開放達成共識。

軟體巨擘思科交出雙雙優於市場預期的財報和財測，並同時宣布將裁員近4,000人，帶動該公司早盤股價一度大漲17%，至少是2011年來最大漲幅。

川習會 道瓊 那斯達克

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