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別小看漢他病毒…商品大師示警：可能像新冠那般重挫油價

編譯湯淑君／綜合外電
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曾精準預測銀價暴跌的大宗商品分析師坎貝爾警告，漢他病毒疫情若是一發不可收拾，可能...
曾精準預測銀價暴跌的大宗商品分析師坎貝爾警告，漢他病毒疫情若是一發不可收拾，可能像當年新冠肺炎疫情那般，觸動油價崩跌。路透

曾精準預測銀價將暴跌的商品分析師坎貝爾警告，漢他病毒疫情若是一發不可收拾，可能像當年新冠肺炎疫情那般，觸動油價崩跌，投資人宜有所防備。

坎貝爾曾擔任避險基金橋水（Bridgewater）大宗商品部門主管，現在的頭銜是Black Snow Capital執行長暨創辦人。坎貝爾14日在電子報平台Substack發文，提醒投資人對豪華郵輪上爆發的漢他病毒疫情不可掉以輕心。

坎貝爾最近被問到，漢他病毒會不會像當年新冠病毒那般，導致油價「跌到負值」。起初他駁斥那種想法，但深入思考後已改觀，並已對投資組合採取避險措施。

他說：「我今晚把油賣了。目前為止R0值是2.7。的確是在船上。也確實不是空氣傳播。但情況在好轉前，會變得更糟。」R0值2.7意指一個染疫者平均可能傳染2.7人。

坎貝爾表示，為防範這種「黑天鵝」事件發生，他已做了避險措施，加入放空石油期貨部位，相當於他石油買權（call option）的15%，以防萬一油價突然暴跌。

他說：「我押的是波動性，不是方向，直到能證明病毒擴散減緩為止。」他擔心漢他病毒潛伏期長，而「解除隔離的嬰兒潮世代到處趴趴走，將傳染不知多少人」。

坎貝爾說，他特別撰寫此文示警，因為和新冠疫情期間一樣，他也對兩項估計數字沒信心：漢他病毒的感染力和致死率。概略估計顯示，漢他病毒疫情有可能失控。

儘管新冠肺炎病毒會透過飛沫傳播，傳染力更強，但坎貝爾推測，漢他病毒的致死率比新冠高50倍。

他說，投資人若涉入郵輪、航空公司這些「運輸敏感市場」，「不論你承認與否，都有曝險」。

不過，坎貝爾並未全力押注油價將大跌，因為推測伊朗戰爭還會拖上好一陣子，造成石油對許多人供應短缺。所以他持有買權，以便在油價猛竄時可按鎖定的價格低價買進。

他仍續抱農業商品，因為「染疫和可能的封鎖防疫，或許不利於燃料後市，但對農業卻不然。還是需要人走出家門種植、採收、加工和運貨」。

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