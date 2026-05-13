AI時代度量衡不是Token…百度李彥宏稱是這個指標

百度創始人李彥宏13日在Create2026百度AI開發者大會提出，AI時代的度量衡可能是「日活智能體數」（Daily Active Agents，簡稱DAA）。圖取自中國青年報

百度 創始人李彥宏13日在Create2026百度AI開發者大會提出，AI時代的度量衡可能是「日活智能體數」（Daily Active Agents，簡稱DAA），與移動互聯網最通用的度量衡「日活用戶數」（DAU）相對應。這比無謂的Token消耗，更接近價值，也更接近本質。

相較於網路時代用DAU作為優勝衡量，AI時代要以何種維度量基準成為業界熱議話題，李彥宏表示，目前較接近業界共識的度量衡是Token消耗，但Token不一定代表終局，它代表成本，並不代表收益；它衡量的是投入，而不是產出。

李彥宏認為，「當人類進入智能體時代，衡量一個平台和生態的繁榮，更應該關注DAA這個指標，關注有多少Agents在給人類幹活，並交付結果。」

面向智能體時代，李彥宏稱，企業組織本身需要不斷完成自我進化，整個企業開始像一個統一的智能體系統一樣運轉。他提出組織自我進化的四點思考：一是更多授權，更少管控；二是更快對齊，更少層級；三是更高人才密度，更少人海戰術；四是更多任務，更少分工。「自我進化是一套面向AI時代的系統性變革。只有那些敢於打破慣性、持續重塑自身的企業，才有機會真正穿越週期，建立新的競爭優勢。」他說。

百度在Create 2026會上發布幾項核心產品與重大升級，在智能體上，推出百度「搭子 DuMate」移動端 App個人超級智能體，集成搜索、秒噠、伐謀等技能；推出「秒噠2.0」與「秒噠 App」代碼智能體，自然語言生成應用，90%代碼自生成；推出「伐謀 Agent 2.0」升級版企業級決策智能體；推出「百度一鏡」（原慧播星升級），為全球首個全場景多智能體數字人平台。

在大模型與算力上，推出文心大模型5.1（ERNIE 5.1），訓練成本僅業界6%；崑崙芯M100/M300與天池256卡超節點新一代訓練 / 推理晶片量產，其中天池超節點6月上市，推理效率超50%。