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這家公司罷工影響所及不只科技業...連政府也試圖攔阻

編譯陳律安／綜合外電
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南韓政府正全力避免三星展開罷工。(路透)
南韓政府正全力避免三星展開罷工。(路透)

在最新一輪的勞資談判破局後，南韓政府急忙設法避免三星電子爆發罷工，官員矢言全力支持勞資協商持續進行，避免罷工造成南韓重大的經濟損失。

南韓總理金民錫13日表示，政府將提供「一切必要協助」，以阻止原定5月21日開始、預計超過4.2萬名員工展開為期18天的罷工。

此前，由政府安排、三星電子與工會之間的後續調解會議，最終未能達成共識，使罷工的可能性大增。

根據總理辦公室說法，金民錫在與勞動與產業部長開會時表示：「這場爭議無論如何都不應演變成罷工。」他說：「考量罷工可能對國家經濟帶來的衝擊，政府將密切控管情勢，協助雙方持續對話。」

南韓副總理兼財長具潤哲也在社群媒體發文表示，「絕不能發生罷工」，並稱「政府將一路支援到底，確保問題無論如何都能透過談判解決」。

不過，政府對於是否動用「緊急調整權」仍態度審慎。這是一項可依法強制阻止罷工的措施。根據南韓勞動法規，若罷工規模被認定可能損害國家經濟或危及民眾日常生活，勞動部長可下令暫停集體行動30天。

南韓 三星 罷工

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