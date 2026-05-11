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煤炭熱潮再起…運價飆 煤價料續漲

編譯季晶晶／綜合外電
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中東衝突擾亂全球能源供應鏈，各國重新轉向煤炭，帶動煤炭運輸需求與運價同步攀升。示...
中東衝突擾亂全球能源供應鏈，各國重新轉向煤炭，帶動煤炭運輸需求與運價同步攀升。示意圖（美聯社）

中東衝突打亂全球油氣供應，各國轉向替代能源，帶動煤炭出貨與運價同步攀升。

定價機構Argus指出，往年4、5月，因北半球供暖季接近尾聲，煤炭運輸通常放緩；但近幾個月，煤炭已成為中型散裝船最大宗貨物，5月平均運價較2月最多高出五成。航運平台Kpler預估，5月全球煤炭進口量將創歷來第三高紀錄。

希臘航運公司Navios Partners執行長Angeliki Frangou表示，每噸天然氣約可由兩噸煤炭替代，許多國家重新擁抱煤炭，情況超乎預期。

從全球最大煤炭出口國印尼出發的運費，較2月均價上漲60%-75%；澳洲航線運費也上漲40%-50%。

亞洲對煤炭需求尤為強勁。此區多國原本高度依賴途經荷莫茲海峽運輸的中東天然氣，但海峽航運大減，迫使各國改用其他較穩定地區生產的燃料。泰國重啟燃煤電廠；南韓取消燃煤電廠80%的季節性使用上限；日本與越南近兩個月也提高燃煤發電量。

波羅的海國際航運公會（Bimco）表示，4月運往日本、南韓與歐盟的煤炭量年增27%。由於主要出口國至這些目的地的航程較遠，加上船用燃料的供應趨緊，進一步推升運費。

另外，中東衝突導致全球石化產品短缺，也推升中國煤化工工廠對煤炭的需求，帶動亞洲基準煤價今年3月升至逾兩年高點。市場預期，隨夏季空調用電旺季來臨，煤價可能進一步上漲。

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