三星11日進行罷工前最終談判 雙方這1點最喬不攏

三星高層11日將與最大工會進行21日罷工前的最終談判。(路透)

三星 電子工會接受政府請求，將在11、12日與管理層重啟談判，是5月21日罷工 前的最後協商，長期虧損的晶片部門員工獎金為主要癥結所在。

三星據傳3月就透過內部管道提案，要提撥10%營業利益做為晶片部門獎金，並承諾若是晶片部門的營收與獲利，超越國內對手SK海力士，將提高比率。

在此提案下，三星記憶體部門員工每人可得約6億韓元（40.95萬美元）獎金。但對連年虧損的晶片代工和晶片設計部門來說，員工能領到的獎金最多不超過1億韓元，即使績效改善，也只有標準獎金的75%。

工會拒絕提案，談判在3月27日破局。工會在4月23日舉辦集會，吸引了數萬名三星平澤晶片廠員工參與，並宣布將在5月21日發動18天大罷工。南韓政府於是出面協調。

三星最大工會要求，把營利提撥比率提高至15%。據工會計算，鑒於晶片部門今年營利預估將達270兆韓元，意味總獎金約為40.5兆韓元，換算成每名員工可得金額，記憶體部門約為6.2億韓元，虧損部門員工則約3.6億韓元，這是數字是管理層提案的三倍以上。

工會主席崔勝浩（音譯）表示，「若結果無法令人滿意，我們將毫不猶豫發動全面罷工」。

三星高層認為，支付數億獎金給連年虧損部門，違反了績效計酬原則。三星消費電子部門員工認同此論點，該部門因記憶體價格飆漲而面臨獲利壓力。4月23日集會後的10天內，約有2,500名員工退出工會，多數出自消費電子部門。

這場爭議導致工會出現裂痕。三星最大工會的7.3萬名會員，約80%任職於晶片部門。最大工會的消費電子部門員工與第二大公會，力推在11日議程中納入增設全公司獎金池，但遭崔勝浩拒絕。

KB證券估計，長時間罷工可能導致全球3-4%的DRAM和2-3%的NAND快閃記憶體供應中斷，18天罷工後，生產線還需二至三周時間才能恢復。全球客戶已向三星詢問交貨風險。