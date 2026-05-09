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開始大反攻？金價連漲4天 分析師：緊盯美元和這些價位

編譯湯淑君／綜合外電
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金價8日上漲並且突破一個短期重要技術關卡，顯示漲勢隨伊朗戰爭爆發而停頓後，可能重...
金價8日上漲並且突破一個短期重要技術關卡，顯示漲勢隨伊朗戰爭爆發而停頓後，可能重拾上漲動能。(美聯社)

金價8日上漲並且突破一個短期重要技術關卡，顯示漲勢隨伊朗戰爭爆發而停頓後，可能重拾上漲動能。

MarketWatch報導，Sevens Report技術分析師李榭說，黃金期貨8日站上21日移動均線，突破這個短期趨勢線常被視為上漲動能增強。黃金期貨價格也連續第二個交易日上測50日移動均線，對中長期走勢也是好兆頭。

同時，黃金即期期貨價格8日漲0.44%，以每英兩4,720.4美元作收，連續四個交易日收漲，根據道瓊市場數據是4月9日迄今最長一波連續漲勢。過去一周來，黃金期貨漲1.95%，今年來漲幅為9.1%，但仍比1月締造的每英兩5,318.4美元歷史最高紀錄低11.2%。

金價去年狂飆，今年走勢能否續強備受矚目。2026年初金價持續上攻，反映央行買盤強勁，以及各國政府擴大公共支出、債台高築，加深美元等貨幣可能貶值的顧慮。

近日美元走貶驅動金價上漲

近日金價回升，主要就是受美元回軟驅動；黃金主要以美元計價，所以美元貶值通常會強化黃金的投資吸引力。市場對美伊可能達成和平協議抱持希望，有助紓解中東衝突疑慮，削弱資金遁入美元避險的需求。追蹤美元兌一籃貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）8日跌0.2%至97.84，是2月27日來最低收盤水準。

道富投資管理公司全球黃金策略主管杜許說，能源價格仍居高不下，但突然竄升的風險已減輕，這或許會降低聯準會（Fed）升息的壓力，也協助支撐金價。

杜許並指出，央行需求讓金價有撐。中國人民銀行7日公布的數據顯示，中國央行4月增持黃金，至今已一連18個月加碼買進。

緊盯重要的阻力與支撐關卡

不過，金價要持續上攻，仍面臨一大難關：通膨顧慮。

芝商所FedWatch網站顯示，聯邦資金期貨價格顯示，交易員認為Fed年底前至少會升息一次的機率仍有14.4%。

從技術面來看，Sevens Report的李榭說，金價本周一直力圖掙脫4月初以來橫向盤整的弱勢格局，但尚未出現明確翻多訊號，所以近期走勢仍可能傾向下跌。

李榭表示，金價必須穩穩站上每英兩4,800-4,900美元的阻力區間，才能確定多頭重新取得主控權；若是收盤價跌破4,400美元，將是金價繼續破底的警訊。

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