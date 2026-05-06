人民幣對美元即期匯率升至3年多新高。（路透）

5月首個交易日，受美元指數大跌影響，人民幣對美元匯率 大幅走強至3年多新高。

澎湃新聞報導，人民幣對美元即期匯率5月6日下午收盤6.8149，較上一交易日上漲186個基點，創下2023年2月中旬以來的三年新高。進入夜盤交易時間後，人民幣對美元即期匯率繼續走強，截至發稿，最高升至6.8115，較前一交易日的收盤價6.8335升值超過200基點。

今年以來，人民幣對美元即期匯率的升幅達到2.5%。

離岸市場上，人民幣匯率同樣強勢。離岸人民幣對美元匯率5月6日先後升破6.82和6.81關口，截至發稿，最高升至6.80992。

5月6日，美元指數大跌，日內跌幅一度接近0.7%。興業研究在研報中指出，人民幣匯率處於本輪升值週期的後期，轉向的條件尚不具備。美元指數回落時，其他非美貨幣反彈彈性大於人民幣，人民幣有效匯率回落。倘若美伊達成最終停火協議，人民幣還有升值空間。長期來看，基礎帳戶占比觸底反彈，觀察其持續性，這可能意味著2014至2024年美元兌人民幣震盪向上趨勢發生改變。