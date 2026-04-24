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Google重押Anthropic 加碼AI布局

中央社加州山景城24日綜合外電報導
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新創公司Anthropic近期開發出功能強大的Mythos人工智慧模型，能夠辨識...
新創公司Anthropic近期開發出功能強大的Mythos人工智慧模型，能夠辨識並利用「所有主要作業系統與主要網路瀏覽器」中的漏洞。這令金融監管機構與業者神經緊繃。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2026-04-22，數位典藏序號：20260302224414893】

彭博（Bloomberg News）今天報導，谷歌Google）母公司Alphabet計劃向人工智慧（AI）新創公司Anthropic投資高達400億美元，深化兩家科技巨擘的合作關係。

報導指出，Google目前已承諾投入100億美元現金，若Anthropic達成績效目標，Google將再追加300億美元投資，並協助其大幅擴充運算能力。Anthropic估值約為3500億美元。

Anthropic與Google尚未立即回應路透社的置評請求。

這項消息發布前幾天，Anthropic甫宣布亞馬遜（Amazon）將投資他們高達250億美元，顯示市場對這家AI助理Claude模型開發商的投資熱度持續升溫。

由於Claude系列模型需求強勁，Anthropic正積極尋求更多運算資源，並在近期簽署多項重大合作協議。

本月稍早，Anthropic與博通（Broadcom）及Google達成AI運算合作協議，並宣布與雲端基礎設施公司CoreWeave簽訂多年期合約，同時預計在今年底前透過亞馬遜晶片取得近1GW（Gigawatt，百萬瓩）算力。

在需求大幅成長下，Anthropic本月年化營收已突破300億美元，較2025年底約90億美元顯著攀升。Anthropic專注訓練其AI模型用於程式開發，因此擁有大量企業客戶。

Anthropic在今年2月募資中籌得300億美元，吸引大量投資人關注，使其估值達到3800億美元，據傳部分創投機構甚至給出高達8000億美元的估值。

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