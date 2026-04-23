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轉押AI…Meta證實將裁8000人 約十分之一員工丟飯碗

世界新聞網王若馨／即時報導
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社群媒體巨頭Meta證實將裁減約十分之一員工，相當約8,000個職位，以提升效率...
社群媒體巨頭Meta證實將裁減約十分之一員工，相當約8,000個職位，以提升效率並抵銷在AI領域的巨額投資。圖為Ｍeta AI標誌。(路透)

消費者新聞與商業頻道(CNBC)23日報導，社群媒體巨頭Meta證實將裁減約十分之一員工，相當約8,000個職位。

Ｍeta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)正斥資數十億美元投入人工智慧(AI)系統，試圖讓公司轉型、跟上快速發展的AI技術。

該公司表示裁員是為了提升效率，並抵銷在AI領域的巨額投資。

彭博新聞稍早報導，Meta在一份發給員工的內部備忘錄表示，該公司將於5月20日開始裁員，並取消了招聘 6000個空缺職位的計畫。

Meta股價在午盤交易中下跌約2.4%，至658.40美元。

這是Meta自2022年至2023年推動「效率之年」以來規模最大的組織重整，當時公司裁員達2萬1000人。

當時Meta處於虧損狀態，如今公司已恢復強勁獲利，去年獲利超過600億美元，營收超過2,000億美元，但公司並未擴編，反而選擇縮減人力。

Meta目前在全球擁有31座資料中心，提供伺服器空間以處理與儲存Facebook、Instagram與WhatsApp每天每秒流通的數十億則訊息、貼文與影像。

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