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北韓駭客涉竊近3億美元加密幣 創今年最大宗竊案

中央社首爾22日綜合外電報導
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一個惡名昭彰的北韓駭客組織，很可能就是上周末近3億美元加密貨幣竊案的幕後黑手，這...
一個惡名昭彰的北韓駭客組織，很可能就是上周末近3億美元加密貨幣竊案的幕後黑手，這也是今年已知最大規模的加密貨幣竊案。示意圖。（路透）

一名受害者表示，一個惡名昭彰的北韓駭客組織，很可能就是上周末近3億美元加密貨幣竊案的幕後黑手，這也是今年已知最大規模的加密貨幣竊案。

法新社報導，根據聯合國一個專門小組的說法，這是與北韓有關的最新一起這類事件；北韓利用精密的網路犯罪計畫竊取加密貨幣，以資助國家核武發展。

數位貨幣新聞網站CoinDesk指出，18日發生在線上投資工具KelpDAO金庫的這起竊案，是2026年迄今最大的加密貨幣攻擊事件。

KelpDAO今天表示，在駭客攻擊期間，由另一個名為LayerZero的加密技術應用程式所託管的兩台區塊鏈伺服器遭到入侵。

KelpDAO說，這導致一種與主要加密貨幣以太幣有關的加密貨幣代幣，從KelpDAO被「掏空」。

LayerZero透過聲明表示：「2026年4月18日這天，KelpDAO遭到攻擊，損失約2.9億美元。」

LayerZero表示：「初步跡象顯示，這起事件歸因於一個高度精密的國家級行為者，很可能是朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）的拉撒路集團（Lazarus Group）。」

聯合國一個專門小組曾於2024年估計，自2017年以來，北韓已竊取超過30億美元的加密貨幣。

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聯合國 加密貨幣 駭客

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