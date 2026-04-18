中國半導體設備商營收飆高、毛利率卻驟降 產業內捲加速

2025年中國本土半導體設備廠商北方華創（Naura）、中微公司（AMEC）、盛美（ACM Research）和拓荊科技（Piotech）等大都實現創紀錄的收入。不過有機構認為，這些公司毛利率下滑，代表國產設備商內卷加速。（本報系資料照片）

2025年中國本土半導體設備廠商北方華創（Naura）、中微公司（AMEC）、盛美（ACM Research）和拓荊科技（Piotech）等大都實現創紀錄的收入。不過有機構認為，這些公司毛利率 下滑，代表國產設備商內捲加速。

日經亞洲報導，美國投資銀行尼達姆（Needham）半導體分析師查爾斯．施（Charles Shi）指出，儘管領先的境內設備公司仍保持強勁的收入增長，但有跡象顯示利潤率表現正在惡化。

Charles Shi將這種壓力歸因於中國市場內部競爭加劇，當地供應商相互壓價，爭奪由美國、日本 和荷蘭設備製造商佔據的市占。

北方華創是四家公司中產品線最廣泛，僅2025年前三個季度營收就達到人民幣273億元，而2020年全年營收僅為人民幣60.6億元，增長約3.5倍。

中微公司2025年營收人民幣90.7億元，相比2020年的人民幣22.7億元增長了3倍。盛美上海2025年營收人民幣67.9億元，相比2020年的人民幣10億元營收增長了5.8倍；拓荊科技2025年營收人民幣41億元，相比2020年的人民幣4.4億元增長了8.4倍。

查詢財報資料顯示，北方華創毛利率2022年達到43.8%的近年高點，到2025年前三季度已降至41.4%；中微公司的毛利率於2023年‌達到45.83%的高點，2025年‌則降至了39.17%。

盛美上海毛利率於2023年達到51.9%的高點，2025年的毛利率已經降至48.3%；拓荊科技2022年毛利率49.3%為近年高點，2025年前三季度毛利率已降至33.3%。

在毛利率下滑的同時，各家國產設備商為提升營收，都開始了業務擴張，將產品線延伸到其他領域，與更多的友商形成更多層面的競爭，內捲全面加速。

一些設備商為了將設備導入晶圓廠，不惜打折，甚至直接免費送，競爭變得更加的殘酷。在中國國產半導體設備市場加速內卷的同時，境內對於海外設備的進口保持高位。

雖然由於美國的出口管制，直接從美國進口的設備額在降低，但是從新加坡、馬來西亞等東南亞地區的進口額卻在增加。

中國海關紀錄顯示，中國2025年直接從美國進口半導體設備僅有20億美元，年減34%，為2017年以來最低的年度數字。

從新加坡進口半導體設備總額為57億美元，年增17%，而進口自馬來西亞的半導體設備則翻倍至34億美元。這些數字低估了實際的美國供應商敞口，應用材料（Applied Materials）、泛林集團（Lam）和科磊（KLA）在2025財年報告窗口內合計在中國銷售額接近190億美元，且兩家公司在中國的市占均超過總收入的30%。

ASML在2025年來自中國的收入市占為29.1%，較2024年的36%有所下降。2020年至2025年間，中國從日本的累計進口超過420億美元，從荷蘭的進口總額則為350億美元。