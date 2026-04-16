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史坦普那指續創新高 台積電法說亮眼 ADR反跌逾2%

編譯林文彬／綜合外電
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美國股市16日早盤再創新高，但台積電ADR跌逾2%。路透
美國股市16日早盤再創新高，但台積電ADR跌逾2%。路透

美國股市16日早盤小漲，史坦普500指數和那斯達克綜合指數再創新高。台積電上季財報優於預期，營收展望也振奮人心，但ADR 16日早盤不漲反跌，下滑逾2%。

史坦普500指數16日早盤漲0.15%，報7,033.19點，道瓊工業指數漲151.49點或0.31%至48,615.21點；那斯達克指數一度漲至24,062.63點，也改寫歷史新高，隨後回吐漲幅，費城半導體指數約跌0.3%。

個股方面，台積電ADR 16日早盤跌2.4%，報366.12美元；微軟股價漲1.5%，表現在美股七雄特別突出。Allbirds宣布從製鞋轉向人工智慧（AI）領域激勵股價15日暴漲，16日早盤則重挫逾三成。

史坦普500指數和那斯達克指數15日雙雙締造重大里程碑，史坦普500指數收盤首度漲破7,000點，那斯達克指數首次收在24,000點以上。美國總統川普接受福斯商業台（Fox Business）訪問時表示，伊朗戰爭距離結束「近在咫尺」，宣稱德黑蘭當局很想達成協議。華府和德黑蘭當局正討論舉行第二輪協商，但尚未正式安排時間。

美股 微軟 台積電

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