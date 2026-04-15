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新興市場教父 傳奇投資人墨比爾斯逝世享壽89歲

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新興市場教父 傳奇投資人墨比爾斯逝世享壽89歲

中央社紐約15日綜合外電報導
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新興市場資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）15日傳出逝世消息，享壽89...
新興市場資深投資人墨比爾斯（Mark Mobius）15日傳出逝世消息，享壽89歲。（路透）

華爾街日報」等美國財經媒體報導，享有「新興市場教父」美譽的知名基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）今天傳出逝世消息，享壽89歲。

根據墨比爾斯的社群平台領英（LinkedIn）帳號貼文，他的發言人凱莉王（Kylie Wong）發表聲明指出，新興市場投資先驅、著名投資人墨比爾斯博士於2026年4月15日逝世，享壽89歲。

聲明提及，外界普遍認為墨比爾斯是新興市場早期投資先驅，他以廣泛實地走訪新興市場著稱，在全球投資人較少關注的多個市場獲取第一手觀察。

「華爾街日報」報導，墨比爾斯於1987年加入富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Templeton），推出全球最早專注於新興市場的基金之一。

墨比爾斯在隨後的多頭市場期間聲名大噪，獲得「新興市場投資界的印第安納瓊斯」及「新興市場教父」美名。2018年，他從富蘭克林坦伯頓基金集團退休，結束在該公司超過30年的任職生涯。

在他的領導下，原本規模僅1億美元的坦伯頓新興國家基金（Templeton Emerging Markets Fund），壯大成該公司的坦伯頓新興市場團隊（Templeton Emerging Markets Group）。

根據墨比爾斯的官方網站，在他離任時，該團隊已於70個國家管理超過400億美元資產。

新興市場 華爾街 墨比爾斯

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