史坦普500指數小漲逼近高點 台積電法說會前ADR走低

美國股市15日早盤小漲，史坦普500指數逼近歷史高點。（路透）

美國股市三大指數15日早盤小漲，史坦普500指數徘徊在歷史高點附近，投資人關注美國和伊朗是否確認舉行新一輪協商，台積電 ADR在法說會前夕走低。

史坦普500指數15日早盤漲0.2%，報6,981.04點，道瓊工業指數漲56.02點或0.12%至48,592.01點，那斯達克綜合指數漲0.34%至23,719.89點；由30檔晶片股組成的費城半導體指數下挫，跌幅約0.4%。

白宮官員14日向美國媒體CNBC透露，華府 和德黑蘭當局正討論舉行第二輪協商，但目前尚未正式安排時間。另外，美國總統川普 接受福斯商業台（Fox Business）訪問時表示，伊朗戰爭「即將落幕」，並再次宣稱伊朗「很想達成協議」，點燃戰爭可能不會持續太久的希望。

Meta平台公司已延長與博通（Broadcom）的合作關係，博通股價15日早盤應聲漲逾2%。台積電16日將公布第1季財報並舉行法說會，ADR 15日早盤跌0.49%，報378.02美元。

史坦普500指數1月28日盤中一度攀上7,002.28點，創歷史新高，該指數14日收盤水準比歷史高點低不到1%。