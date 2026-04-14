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國際能源總署：Q2原油需求可能出現疫情以來最大跌幅

中央社巴黎14日綜合外電報導
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國際能源總署14日表示，第2季的原油需求可能出現自2020年COVID-19疫情...
國際能源總署14日表示，第2季的原油需求可能出現自2020年COVID-19疫情重創全球經濟以來的最大跌幅。示意圖。(美聯社)

國際能源總署今天表示，第2季的原油需求可能出現自2020年COVID-19疫情重創全球經濟以來的最大跌幅。該機構同時指出，俄羅斯上月石油及相關產品出口收入倍增至190億美元。

法新社報導，國際能源總署（IEA）在每月報告中指出，中東戰爭導致油價飆漲，將迫使許多國家和產業減少用油，「隨著供應短缺和高油價情形持續，需求降幅將進一步擴大」。

IEA指出，其預測是基於「基本情境」，也就是經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的原油運輸預計可於5月恢復。

自2月28日美國聯手以色列開始轟炸伊朗以來，伊朗實際上已封鎖該海峽。

在這種情況下，第2季需求單日將減少150萬桶，「是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創燃料消費以來最大幅度的下滑」。

IEA估計，3月整體需求減少80萬桶／日，4月預估減少230萬桶／日。

但IEA也警告，若荷莫茲海峽持續封鎖，亦即「長期情境」下，原油需求可能進一步暴跌，「在這種狀況下，全球能源市場和經濟都必須為未來數月的重大亂局做好準備」。

中東亂局一大受益者是俄羅斯，因美國為平抑高漲的能源價格，放寬對俄羅斯原油的制裁。

根據路透，IEA表示，俄羅斯3月的石油及石油產品出口收入倍增，從2月的97.5億美元增加至190億美元。

俄羅斯 伊朗 以色列

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