戰前「最後一批油輪」將抵港 歐美煉油廠下月恐告急

伊朗戰爭2月28日爆發前最後一批通過荷莫茲海峽的船隻，預定本月20日前抵達馬來西亞與澳洲，這代表接下來的斷供衝擊將擴散。圖為示意圖，為行經荷莫茲海峽通往印度的油輪。（歐新社）

在戰爭爆發前最後一批通過荷莫茲海峽的油輪，將在未來幾天抵達煉油廠。分析師警告，這是關鍵時刻，可能代表歐洲和美國將在數周內出現實體油品供應短缺。

英國金融時報報導，伊朗 戰爭2月28日爆發前最後一批通過荷莫茲海峽的船隻，預定本月20日前抵達馬來西亞與澳洲 ，這代表接下來的斷供衝擊將擴散。隨著亞洲煉油廠正拚命搶購原本會運往歐美的原油貨載，分析師表示，一些全球最富裕國家的煉油廠也可能很快面臨短缺。

能源顧問公司Energy Aspects分析師戴爾表示：「當所有被亞洲買走的貨物離開大西洋盆地時，西方將在一個月內受到衝擊。」「從下月開始，歐美煉油廠也將被迫減產，同時承受短缺壓力。」此時，亞洲煉油廠因難以取得足夠原油而減少運作，即便它們正在動用戰略儲油，並從美、加、北海、南美與非洲購買創紀錄數量的大西洋盆地原油。

亞洲在戰前約有80%的原油來自中東，大部分對亞洲的戰前供應在4月1日前後停止，儘管本周仍至少有一批伊拉克 原油將運往馬來西亞。

根據摩根大通的資料，中東原油對美國的最後一批戰前交付預定本周完成，而對非洲的供應已在4月10日前完成。丹麥在周末已收到來自科威特的最後一批航空燃油。

過去一周，實體油品市場壓力升高的跡象已浮現，即期交付的貨物價格大幅飆升，遠高於期貨價格。代表即期交割原油的北海「福蒂斯混合油」（Forties Blend）在周一（13日）飆升至接近每桶149美元，超過2008年金融危機前夕的高點，而且遠高於目前約在每桶100美元左右的布蘭特原油期貨價格，反映出煉油廠對確保供應的迫切需求。

摩根大通分析師卡涅瓦表示：「跡象顯示，整個系統正承受愈來愈大的壓力。」「歐洲與亞洲的煉油廠正激烈競爭剩餘貨源，推升與即期實體交付更直接掛鉤的布蘭特現貨價格至歷史高點。」

同時間，不過，美國總統川普卻將美國海軍封鎖荷莫茲海峽的計畫，描繪為美國石油與天然氣出口商迎接一大商機。

美軍封鎖荷莫茲海峽，計劃從伊朗手中奪取控制權。此舉可能會切斷伊朗每日約200萬桶經由該海峽運輸的原油，其中大部分原本是運往中國。不過，這也可能促使更多國家因中東供應瓶頸而轉向採購美國油氣。

川普周末在社群媒體上稱讚一張地圖，圖中顯示船隻排成長隊駛向美國。在另一則貼文中，他表示大量空的油輪正前往美國，準備裝載「全球最棒、最『甜』（低硫）的石油（和天然氣）」。

市場情報公司Kpler正追蹤預定4、5月抵達美國墨西哥灣沿岸港口的70艘超大型油輪。相較下，去年平均每月僅有27艘超大型油輪裝載美國原油。這些能長途航行的油輪每艘可運載約200萬桶原油。

根據Kpler數據，本月美國原油出口有望達到每日500萬桶的歷史新高，並預測5月在目前油輪流量下也可能再創紀錄。