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三星LG上季都大賺錢卻仍勒緊褲帶…原因是這個

編譯廖玉玲／綜合外電
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三星電子第1季營業利益初估暴增七倍，但鑒於前景仍有諸多變數，因此對於各項支出仍不...
三星電子第1季營業利益初估暴增七倍，但鑒於前景仍有諸多變數，因此對於各項支出仍不敢放寬。(路透)

儘管三星電子和LG電子上季都獲利豐厚，但由於第2季家電等銷售的不確定性增加，兩家公司不約而同地加大了壓低成本的力道。

韓國時報報導，儘管三星電子初步估計，第1季營業利益年增七倍，一舉超越57兆韓元（380億美元），但仍不敢大意。該公司2月時發布命令，要求負責智慧手機和家電的設備體驗部門（DX）中所有高階主管，若是飛行時間不到10小時的公差，只能搭經濟艙。

該公司也正在重新編組電視部門的員工。傳出美國子公司裁員後，三星也關閉了位於斯洛伐克的電視工廠。另有傳言指出，三星將縮減在中國的家電事業規模。

由於智慧手機和家電業務的獲利復甦緩慢，三星大部分獲利都來自半導體銷售，因此推出了一系列削減成本的措施。

工會持續不斷的罷工威脅，則被視為三星面臨的另一個風險。

在此同時，LG電子也於本月初要求高階主管，出國出差時只能搭經濟艙，若只是在國內出差，就以電話會議取代。

LG電子第1季業績表現也都優於以往，營業利益初估比去年同期增長33%至1.67兆韓元，銷售額成長4.4%至23.73兆韓元。

儘管強勁的盈利歸功於電視機和其他家用電器銷量的增長，但鑑於持續的地緣政治緊張局勢，擾亂了物流並增加了原材料成本，LG電子據稱對預測第2季能否再次取得令人滿意的業績持謹慎態度。

三星

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