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美3月CPI上漲3.3% 汽油價格創近60年最大單月漲幅

中新社華盛頓4月10日電
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舊金山一個加油站4日的油價。（美聯社）
舊金山一個加油站4日的油價。（美聯社）

美國勞工部10日發佈數據稱，美國3月消費者價格指數（CPI）同比上漲3.3%，環比上漲0.9%。 　　

受伊朗戰事影響，美國能源價格指數上漲明顯，成為拉動當月物價上漲的主要因素。 　　

數據顯示，美國能源價格指數在3月份環比上漲10.9%，為自2005年9月以來最大單月漲幅。其中，汽油價格指數環比上漲21.2%，為該數據自1967年發佈以來最大單月漲幅。燃料油價格指數上漲30.7%，為自2000年2月以來最大單月漲幅。 　　

勞工部稱，能源價格指數貢獻了當月整體漲幅的近3/4。此外，住房價格指數同樣上昇，環比上漲0.3%。食品價格指數則環比持平。 　　

剔除波動較大的食品和能源價格後，美國3月份核心CPI同比上漲2.6%，環比上漲0.2%。 　　

美聯社指出，汽油價格出現近60年來最大單月漲幅，導致美國3月份通脹大幅飆升，這給美聯儲的抗通脹努力帶來重大挑戰，也加劇了物價上漲對白宮所造成的政治壓力。 　　

3月份通脹數據將進一步壓縮美聯儲的政策空間。美聯儲日前公佈的3月17日至18日貨幣政策會議紀要顯示，有更多美聯儲官員認為，應為未來利率調整保留靈活空間，既包括降息的可能，也不排除在通脹頑固的情況下重新加息。

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