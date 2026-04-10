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大摩：投資人質疑黃金避險地位「這種」金屬有望脫穎而出

編譯陳律安／綜合外電
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大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透
大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透

摩根士丹利（大摩）表示，在伊朗戰爭爆發後，投資人質疑，黃金傳統的避險地位已褪色，其他金屬有望脫穎而出。

開戰後，黃金隨全球多數資產重挫，即便停戰消息引發漲勢，仍較上月挫跌約8%。大摩金屬與礦業策略師戈爾表示，「黃金的表現，看來更像是風險資產而非避險資產」，「通常，它應該要能分散資產組合，但目前並非如此」。

戈爾坦承，在震撼過後，投資人出於流動性需求，導致「黃金顯露疲態實屬正常」，但她也說，金價愈來愈容易受到各國央行、指數股票型基金（ETF）等大型持有者的交易行為所影響。

相較下，她說，白銀擁有「貨真價實的上漲理由」，過去12個月已飆漲近150%。她表示，白銀多年來供應短缺、就貴金屬而言，這些缺口在一段時間內可能難以覺察，但這項題材已在去年發酵。此外，太陽能發電也導致銀用量暴增。

不過，白銀近一個月挫跌逾11%，目前徘徊在每英兩約74美元，遠低於1月高點逾100美元。戈爾說，白銀在1月突破100美元，很難單以基本面解釋，當中也有投機成份，而「對白銀的需求出現實質轉變，一些大型銀飾商已試圖捨棄銀、轉投鍍白金珠寶。高價與行情波動驅動了需求面的反應。」

她特別看好鋁的後市，在波灣動盪的供給吃緊疑慮下，鋁近一個月已上漲約10.4%。她說，鋁的題材已相當亮眼，包括中國大陸表態不再增加鋁供應、以及高漲的發電需求。

她指出，隨著人工智慧（AI）與資料中心發展帶動用電需求飆升，鋁冶煉廠也加入搶電潮，但無法負擔同樣的電價水準。鋁市原本就已相當緊俏，上個月的各種事件進一步加劇這種情況。

她說，「全球已流失約4%的鋁供應，鋁冶煉廠無法說開就開」，就算戰事明天就告終，或發生需求震撼，鋁仍將有撐。

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