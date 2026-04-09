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中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高

中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高

編譯劉忠勇／綜合外電
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策略師認為，對市場而言，沒什麼比停火協議的持久性、荷莫茲的航運量，以及最終能否達...
策略師認為，對市場而言，沒什麼比停火協議的持久性、荷莫茲的航運量，以及最終能否達成真正的永久協議更重要。路透

在投資人看好美國和伊朗可能達成持久和平協議的激勵之下，美股周四全面走高，史坦普500指數連續七個交易日上漲，創下自去年10月以來最長連漲紀錄；那斯達克綜合指數收在高於伊朗衝突爆發前的水準。

市場早盤一度因以色列持續襲擊黎巴嫩、荷莫茲維持關閉導致油價反彈而走低。隨後因以色列總理內唐亞胡表示將和黎巴嫩展開和平談判，且川普總統透露已要求以色列縮減攻擊規模，美股隨之反彈，恐慌指數 VIX 降至開戰以來最低點。

道瓊工業指數上漲275.88點，漲幅0.6%，收48,185.80點。史坦普500指數上漲41.85點，漲幅0.6%，收6,824.66點。那斯達克綜合指數上漲187.42點，漲幅 0.8%，收在22,822.42點。

費城半導體指數大漲 2.1%，表現優於大盤，也連續七日上漲。英特爾（Intel）大張4.7%，美光大漲3.6%，輝達（NVIDIA）漲1%，台積電ADR跌0.1%。

儘管外交斡旋傳出正面訊號，但荷莫茲何時全面重啟仍是未知數。布蘭特原油周四上漲1.2%，收在每桶95.92美元。

Janus Henderson策略師Smith說：「對市場而言，沒什麼比停火協議的持久性、荷莫茲的航運量，以及最終能否達成真正的永久協議更重要。」投資人密切關注周六將在巴基斯坦舉行的外交會談。

美國商務部數據顯示，第4季經濟成長低於預期，而PCE指數顯示通膨依然頑強。Pimco經濟學家懷爾丁說，能源價格上漲將推高整體通膨，延緩通膨回歸2%目標的進程。

另外， 周四報告顯示持續申領失業救濟人數降至近兩年新低，顯示勞動市場保持穩健，留給Fed更多觀望空間。

AI 技術突破再度引發軟體業被顛覆的疑慮，Anthropic公司新款模型Mythos一發布導致賣壓加劇。Palantir重挫7.3%，ServiceNow大跌7.9%，甲骨文（Oracle）下跌3.7%。

亞馬遜（Amazon）大漲5.6%，執行長致股東信確認了該公司在AI領域的龐大潛力；Meta也走高2.6%。

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