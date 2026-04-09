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美國2月核心PCE年增3% 符合市場預期

中央社華盛頓9日綜合外電報導
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美國2月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整後年增3%，符合市場預期。路...
美國2月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整後年增3%，符合市場預期。路透

美國商務部今天公布的數據顯示，美國2月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整後年增3%，符合市場預期，有助美國聯邦準備理事會掌握伊朗戰爭爆發前的經濟情勢。

美國財經媒體CNBC報導，剔除食品與能源等價格波動項目的2月核心PCE年增率較前月下滑0.1個百分點；整體PCE年增率維持在2.8%不變，符合市場預期。

2月核心與整體PCE與1月相比各上揚0.4%，均符合市場預期。

聯準會（Fed）以PCE數據做為判斷和預測通膨的主要指標，並認為核心PCE更能反映長期物價趨勢。

另據路透社報導，美國上週首次申領失業救濟金人數溫和上揚，未見勞動市場出現惡化跡象，與歷史數據相比仍位居低檔。這可能使聯準會緊盯伊朗戰爭造成經濟影響的同時，保留空間維持利率按兵不動。

美國勞工部今天公布，截至4月4日的1週，初申失業救濟金人數經季節調整後增加1萬6000人，來到21萬9000人，路透社訪調經濟學家預估人數為21萬人。

據報導，低裁員率為勞動市場提供支撐。迄今為止，沒有跡象顯示美國雇主透過裁員因應美伊戰爭對燃料價格造成的衝擊。

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