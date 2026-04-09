鎖定「算電協同」 寧德時代豪擲6億入股中恒電氣

寧德時代鎖定「算電協同」，指向了AI時代能源與算力基礎設施的深度融合，也展現行業競爭正從產品轉向生態。路透

電源設備廠中恒電氣8日公告，公司股東與寧德時代簽署《戰略投資合作框架協議》，寧德時代擬以約41億元（約6億美元）對中恒科技投資進行增資，雙方將圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展戰略合作。寧德時代鎖定「算電協同」，指向了AI時代能源與算力基礎設施的深度融合，也展現行業競爭正從產品轉向生態。

「算電協同」指通過數字化技術、智慧算法和通信網絡，將算力基礎設施與電力系統進行有機整合，實現資源動態匹配與優化配置的基建工程，簡言之，就是通過動態調節來化解膨脹的算力跟波動不定的綠電供應兩難問題。今年兩會的政府工作報告上，也首度提出實施超大規模算電協同等新基建工程，加強中國全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展等，

中證金牛座報導，增資完成後，中恒科技投資註冊資本將增至人民幣2,941.18萬元，寧德時代將持有其49.00%股權，朱國錠、包曉茹分別持股35.70%、15.30%，中恒科技投資控股股東及實際控制人仍為朱國錠，中恒電氣實際控制人亦保持不變。寧德時代有權推薦1名董事和1名副總經理進入中恒電氣。

有觀點認為，寧德時代採取「持股但非控股、治理深度參與、戰略緊密協同」的模式，堪稱產業資本戰略投資的範本，能規避高成本、高風險的全面收購，轉而追求一種更靈活、更專注的「戰略接口」式合作。

從產業前景上，分析認為寧德時代這次的戰略合作直指破解AI的能源飢渴，在AI算力爆發式增長、數據中心、智算中心驚人電力消耗，也需要綠色ICT基礎設施的穩定、高效、低碳運行。

而寧德時代或看準雙方在需求中的各自優勢：寧德時代擅長的儲能系統進行削峰填谷、後備保障，而中恒電氣擁有核心的高壓直流供電（HVDC）、精密配電、智能鋰電備電等電力電子技術與產品。由此能夠觀察到，寧德時代通過此次合作，為其儲能系統找到了進入這個快速增長市場的「最佳拍檔」與技術接口。