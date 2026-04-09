我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍擊斃真主黨領袖侄子兼秘書 不甩伊朗指控：繼續打

最高法院審理出生公民權 牽動亞裔移民憂慮

鎖定「算電協同」 寧德時代豪擲6億入股中恒電氣

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寧德時代鎖定「算電協同」，指向了AI時代能源與算力基礎設施的深度融合，也展現行業...
寧德時代鎖定「算電協同」，指向了AI時代能源與算力基礎設施的深度融合，也展現行業競爭正從產品轉向生態。路透

電源設備廠中恒電氣8日公告，公司股東與寧德時代簽署《戰略投資合作框架協議》，寧德時代擬以約41億元（約6億美元）對中恒科技投資進行增資，雙方將圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展戰略合作。寧德時代鎖定「算電協同」，指向了AI時代能源與算力基礎設施的深度融合，也展現行業競爭正從產品轉向生態。

「算電協同」指通過數字化技術、智慧算法和通信網絡，將算力基礎設施與電力系統進行有機整合，實現資源動態匹配與優化配置的基建工程，簡言之，就是通過動態調節來化解膨脹的算力跟波動不定的綠電供應兩難問題。今年兩會的政府工作報告上，也首度提出實施超大規模算電協同等新基建工程，加強中國全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展等，

中證金牛座報導，增資完成後，中恒科技投資註冊資本將增至人民幣2,941.18萬元，寧德時代將持有其49.00%股權，朱國錠、包曉茹分別持股35.70%、15.30%，中恒科技投資控股股東及實際控制人仍為朱國錠，中恒電氣實際控制人亦保持不變。寧德時代有權推薦1名董事和1名副總經理進入中恒電氣。

有觀點認為，寧德時代採取「持股但非控股、治理深度參與、戰略緊密協同」的模式，堪稱產業資本戰略投資的範本，能規避高成本、高風險的全面收購，轉而追求一種更靈活、更專注的「戰略接口」式合作。

從產業前景上，分析認為寧德時代這次的戰略合作直指破解AI的能源飢渴，在AI算力爆發式增長、數據中心、智算中心驚人電力消耗，也需要綠色ICT基礎設施的穩定、高效、低碳運行。

而寧德時代或看準雙方在需求中的各自優勢：寧德時代擅長的儲能系統進行削峰填谷、後備保障，而中恒電氣擁有核心的高壓直流供電（HVDC）、精密配電、智能鋰電備電等電力電子技術與產品。由此能夠觀察到，寧德時代通過此次合作，為其儲能系統找到了進入這個快速增長市場的「最佳拍檔」與技術接口。

上一則

抓緊停火機會 台灣中油、嘉能可租油輪載運中東原油

下一則

鄧智傑：從經濟和能源結構觀察 中國是伊朗戰爭的贏家

延伸閱讀

看好具身智能落地商機 雷軍、馬雲罕見聯手領投千尋智能

看好具身智能落地商機 雷軍、馬雲罕見聯手領投千尋智能
鄭麗文上海首站參訪 外賣平台巨頭美團是怎樣的公司？

鄭麗文上海首站參訪 外賣平台巨頭美團是怎樣的公司？
中國儲能需求增 國企入局1天開1公司

中國儲能需求增 國企入局1天開1公司
深圳開放無人車夜間配送 京東率先試行「24小時物流」

深圳開放無人車夜間配送 京東率先試行「24小時物流」

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
外資3月大舉拋售三星電子與SK海力士，致其股價重挫逾兩成，但市場視為潛在反彈買點。(路透)

基金經理人：這些股票買點浮現 戰事降溫後將暴衝

2026-04-01 22:30
伊朗正默默在荷莫茲海峽實質建立收費站。（路透）

保護費來真的？伊朗正設立荷莫茲海峽「收費站」 以人民幣、穩定幣結算

2026-04-02 07:20

超人氣

更多 >
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相
全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席