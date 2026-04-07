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美軍轟炸伊朗哈格島數十軍事目標 避開石油設施

美股早盤／川普嗆「消滅文明」 指數盡墨 英特爾逆漲

編譯陳苓／綜合外電
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美股三大指數7日早盤盡墨。（歐新社）
美股三大指數7日早盤盡墨。（歐新社）

美國總統川普嗆聲，要是未能與伊朗達成停火協議，可能會有「整個文明」滅亡，油價聞訊跳高，投資人擔心中東衝突可能升溫，美股三大指數7日早盤盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.6%，史坦普500指數跌0.4%，那斯達克指數跌0.6%，費城半導體指數持平。台積電ADR走低0.1%，輝達走低1%。

川普在Truth Social的最新貼文繼續施壓伊朗。他寫道，「今晚一整個文明將會消逝，且永不復返。我不希望出現這種情況，但很可能發生」，西德州中級原油聞訊升至每桶114.81美元，布蘭特原油來到110.50美元。

伊朗官員告訴路透，倘若美國攻擊伊朗電廠，整個中東將陷入徹底黑暗，倘若情勢失控，伊朗盟友將關閉曼德海峽水路。卡達替伊朗傳訊給美國，7日將攻擊美國電廠。

華爾街日報報導，美國攻擊了伊朗哈格島的50多個軍事目標；哈格島是伊朗的能源出口中樞，處理九成的原油與汽油輸出。川普給伊朗和談的最後期限，為美東時間7日晚間8點。

英特爾上漲4%，該公司宣布加入馬斯克的巨型晶圓廠Terafab計畫，將貢獻設計、生產、封裝高階晶片的能力，支援Terafab每年生產1TB算力的晶片。

博通（Broadcom）飆高4%。該公司將開發並供給客製化的AI晶片給Google，並要提供額外算力給AI新創Anthropic。

半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）挫低0.8%，主因美國議員提案將晶片設備出口限制，擴大至深紫外光（DUV）微影設備。

馬斯克 輝達 美股

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