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野村：能源衝擊下中國出口具優勢 但長期需求轉弱恐抵銷

記者陳湘瑾／即時報導
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野村證券中國區首席經濟學家陸挺近日撰文指出，中國能源外部依存度相對低，加上煤炭充...
野村證券中國區首席經濟學家陸挺近日撰文指出，中國能源外部依存度相對低，加上煤炭充足與再生能源發展，製造業可望因電力成本優勢提升競爭力。（新華社〉

隨著中東衝突持續升級、推動國際油價大幅上漲，野村證券中國區首席經濟學家陸挺近日撰文指出，中國能源外部依存度相對低，加上煤炭充足與再生能源發展，製造業可望因電力成本優勢提升競爭力。但若是全球需求轉弱，仍可能抵銷中國出口利多。

陸挺近日於「財新網」撰文指出，中國73%的原油和40%的天然氣供應依賴進口，其中原油進口的50%和天然氣進口的16%需經過荷莫茲海峽。從表面數字來看，中國似乎應是受衝擊最嚴重的經濟體之一。但中國整體外部能源依存度僅約16%，顯著低於其他多數亞洲工業經濟體。

一方面中國煤炭產量龐大且具備充足的冗餘開採能力，二是核能和可再生能源的快速擴張。在中國能源消費總量中，石油占比約18%，天然氣占比僅8%。因此，中國能源使用中直接與荷莫茲海峽進口相關的份額較低。

此外，據國際能源署數據，電力在全球最終能源消費中的占比從2010年的17.6%提升至2023年的21.2%，工業部門的這一增幅更為顯著。在亞太地區，同期中國工業電力消費占比躍升13.3個百分點，達到35.3%。韓國和台灣高度集中於半導體製造，其工業電力消費占比分別達到50.9%和54.8%。電力的成本、可靠性與穩定性已成為決定出口競爭力的關鍵因素。

文中分析，任何電力生產高度依賴進口LNG或石油的經濟體，都將面臨電力價格暴漲和潛在電力短缺的問題。在此背景下，中國電力系統的一次能源來源幾乎完全自給自足，發電環節幾乎不使用天然氣或石油，主要依賴中國開採的煤炭且備用產能充足，同時在風電、太陽能和核電領域取得快速發展。

憑藉上述優勢，可能會使中國出口企業在這場數十年來最嚴重的能源供應衝擊中，再次獲得競爭優勢。若荷莫茲海峽中斷持續至下半年，這種優勢可更加明顯。野村此前估計，中國出口增速將從2025年的5.5%溫和放緩至4.0%，而當前的能源危機可能會給這個預測帶來較為顯著的上行風險。

但文章也提醒，能源衝擊引發的全球需求萎縮，可能會部分抵消上述收益。若危機長期持續，全球消費下滑帶來的負面影響，可能最終超過中國電力成本優勢，導致出口增長放緩。另外，從內需來看，全球能源價格上漲會不可避免地傳導到中國包括汽柴油等產品的零售價格，從而降低內需。

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