台韓塑膠袋之亂將「西移」？專家：美國也難逃

伊朗戰爭持續月餘，全球五分之一石油與天然氣賴以輸運的荷莫茲海峽航運受阻，已使這場全球危機從「原油供應短缺」，迅速惡化成「幾乎什麼都缺」，連能源自主的美國也難保不受波及。路透

伊朗戰爭持續月餘，全球五分之一石油與天然氣賴以輸運的荷莫茲海峽航運受阻，已使這場全球危機從「原油供應短缺」，迅速惡化成「幾乎什麼都缺」。經濟學家警告，亞洲塑料缺貨價格暴漲只是開端，若是戰爭繼續拖長，危機將日益西移，連能源自給自足的美國也難逃一劫。

亞洲首當其衝

這場戰爭不僅導致燃料價格飆漲，也壓縮石油化工產品供應，影響從衣鞋到塑膠袋的生產。石油及其他原物料深深倚賴進口的亞洲各國已叫苦連天，南韓 和台灣掀塑膠袋缺貨之亂，日本 洗腎患者擔心醫用塑膠管缺貨，連印度 保險套製造商都抱怨生產線受包裝材料、矽油和氨短缺影響。

顧問公司Dezan Shira & Associates商業情報主管馬丁說：「各式各樣的產品很快都受影響：啤酒、泡麵、晶片、玩具、化妝品等。原油和海運受阻的衝擊，很快就波及石化產品和消費者產品。」

衝擊將「西移」

亞洲在這場危機中首當其衝，但專家警告，如果石油和其他資源不能在中東生產並出口，此刻亞洲的供應短缺問題，對世界其他地區不啻是凶兆。

摩根大通分析師團隊近日發布研究報告指出，這場全球危機近似於新冠疫情期間的斷鏈危機，「衝擊是陸陸續續展現，而非同時發生--滾動式供應亂象將往西移」。

伊朗戰爭爆發初期，亞洲各國首重減輕油價飆漲衝擊，因應之道包括釋出戰備儲油、限制燃料價格、縮短工時節約能源等。但小摩報告說：「如今最大挑戰已轉變，從價格變成實體缺貨。亞洲不再處於預防階段。」

摩根大通預測，本月供應受限問題會變得更嚴重，因為美伊開戰前從中東運出的最後一批原油，預定在4月初運達。

美國也難逃一劫

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，全球對伊朗戰爭衝擊嚴陣以待，美國憑能源自給自足和經濟實力較強的優勢，暫時免於承受此刻打擊亞洲和歐洲的供應短缺問題，也尚能應付戰爭觸動能源價格上漲和借貸成本升高的挑戰，但這不表示美國經濟就能豁免於戰爭的負面衝擊。

他說，美國現在經歷的能源衝擊大致還停留在「價」的階段，有別於其他地區已遭遇「價」與「量」雙重打擊，但美國應引以為戒。從亞洲各國政府、企業和家庭紛紛採取應變政策和調適措施，可見對實體缺貨的焦慮已日益升高。

伊爾艾朗預料，伊朗戰爭給美國家庭帶來的經濟和財務衝擊將分三階段進行。第一波是立即的影響，即汽油價格和抵押貸款利率升高。第二波的打擊面更廣，即生活費變貴。若無重要的「斷路器」介入，或戰爭終止，第三波衝擊將打擊美國經濟成長，財務不穩定風險則升高。

他說：「即使美國經濟表現仍勝過其他國家，也未必能繼續自外於這場戰爭的負面衝擊。」

伊爾艾朗指出，能源價格上漲和借貸成本升高，將進一步加重美國民眾的生活費負擔，顯然美國經濟表現未必能繼續領先群倫。

伊朗戰爭初期的主要衝擊是汽油價格暴漲，但問題「很快就會轉變成萬物價格高漲，從半導體、肥料到飛機票皆然」。