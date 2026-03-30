法興預測 4月平均油價可能達125美元 頂峰不排除150美元

法興預測，4月平均油價可能漲到每桶125美元。（路透）

法國興業銀行分析團隊指出，如果紅海南口的曼德海峽遭到葉門胡塞反抗軍封閉，4月平均油價 將漲到每桶125美元，而且150美元是「靠譜的峰值」。

法國興業銀行的評估還包括：

─風險持續升高：分析團隊預料石油 供給受到干擾的時間將比原先的預測更久，現在預料4月荷莫茲海峽仍遭到封閉的時間將相當長。法興看不到戰局將在近期內下降的指望，而且風險還轉而升高，因為胡塞反抗軍已發射一枚導彈攻擊以色列 ，而且表示他們將持續出擊，直到美、以停止攻擊為止。

─復原緩慢：就算戰爭很快結束，石油市場並不會快速復原，生產約束仍是最即刻性的障礙。操作人員必須先對管路及設施進行安全檢查，而且油井出油只能逐步回升，油輪作業也將因為運輸瓶頸及港口受損而遲延。就算油運恢復，煉油廠恢復作業仍需一些時間。

─今年內油價展望：基本預測是如果戰爭干擾的時間不會遠超過4月，全球石油庫存量將從5月中開始逐漸恢復，到12月時將回升到5年平均水準之上；在此種情況下，年底時布蘭特油價為每桶80美元，比原先預測的65美元仍大幅升高。

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