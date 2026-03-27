美消費者信心指數大跌 近半認物價上漲帶來沉重負擔

油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者。（路透）

美國密西根大學27日發布的調查數據顯示，受燃油價格上漲和金融市場波動影響，3月份美國消費者信心指數大幅下滑6%，為2025年12月以來最低水平。持續不斷的伊朗戰事還在加劇情況惡化。

調查數據顯示，美國3月份消費者信心指數終值為53.3，環比低於2月份的終值56.6，同比低於去年3月份的終值57.0。

密西根大學發布的3月份當前經濟狀況指數終值為55.8，環比低於2月份的終值56.6，同比低於去年3月份的終值63.8。消費者預期指數終值為51.7，環比低於2月份的終值56.6，同比低於去年3月份的終值52.6。

調查顯示，與2月份數據相比，消費者對未來一年燃油價格預期飆升了約五倍，達到2022年6月以來最高水平；而對未來一年個人財務狀況預期則下降了10%。47%的消費者表示，物價上漲給個人財務帶來了沉重負擔。

由於短期經濟前景預期暴跌14%，約61%的消費者預計未來一年失業率將上升，高於2月份的58%。

調查顯示，對未來一年的通脹預期從2月份的3.4%攀升至3月份的3.8%，為2025年4月以來最大單月增幅。

密西根大學專門提到，此次調查採訪工作于2月17日至3月23日進行，約三分之二是在美國和以色列 2月28日對伊朗發起大規模軍事行動之後完成。