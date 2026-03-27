市場不理會川普喊延10天 三大指數盡墨 恐慌指數衝破30

市場持續關注伊朗戰爭最新發展，美股27日早盤三大指數走低。路透

市場持續關注伊朗 戰爭最新發展，美股27日早盤三大指數走低，油價上揚。道瓊工業指數跌478點或1%、史坦普500指數跌0.9%，那斯達克綜合指數挫1.3%。

費城半導體指數跌1.3%，台積電ADR跌0.6%。

布蘭特原油期貨上漲2%，突破每桶110美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨也上漲2%至每桶96美元以上。

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）早盤寫30.01，突破30關卡，且高於上周五（20日）收盤時的26以上。

美國總統川普 26日表示，和伊朗的談判仍在持續，已把攻擊伊朗能源與發電設施的時限延後十天，至美東時間4月6日晚間8時。這項宣布是川普政府尋求結束美伊戰爭的最新訊號。若衝突得以化解，將有利於近期因戰事而走跌的股市表現。

然而，投資人的不確定性猶在。據報導，伊朗外長本周向國營媒體表示，即便領導層正在審視美方提出的停戰方案，德黑蘭無意與美展開談判。另據知情人士表示，五角大廈正考慮再向中東增派1萬名兵力。

Trivariate Research執行長Adam Parker表示，「情勢更加明朗之前，市場中期仍將走低」，「短期內則必須保持謹慎，不宜承擔過多風險」。