川普又逼伊朗快和談 油價走升拖累大盤 台積電ADR挫跌3%

美股三大指數26日早盤隨油價上漲而走跌。（美聯社）

美股三大指數26日早盤隨油價 上漲而走跌，交易員衡量美國總統川普 對伊朗的最新要脅。

道瓊工業指數跌220點或近0.5%、史坦普500指數跌0.8%、那斯達克指數跌1.2%、費城半導體指數跌2.3%、台積電ADR挫跌3%。

國際油價早盤走升，使股市承壓。布蘭特原油期貨跳漲3.8%至106.07美元，西德州中級原油期貨漲3.5%至93.45美元。

美國總統川普在自家社群媒體 Truth Social貼文說，伊朗最好在為時以晚之前，盡快認真談判，一旦太晚，就沒有回頭路，局面會很難看。川普還形容伊朗談判代表「非常不同」且「古怪」，並聲稱他們「正在哀求」與美國達成協議，以結束這場已持續四周的戰爭。

在美國與伊朗對和談各執一詞之際，Wolfe Research美國政策與政治主管馬可士（Tobin Marcus）認為，近期市場走勢顯示，投資人正押注「說謊」的一方可能是伊朗。

他在報告中寫道，市場「似乎認為，伊朗對外釋出的負面訊號，可能只是掩護其私底下較妥協立場的煙霧彈」。但他認為：「我們對此並不那麼確定，而在川普設下五天談判期限的情況下，這種模糊空間也不會持續太久。」