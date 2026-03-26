我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放話：伊朗若不認真看待和談 將面臨後果

華郵獨家：五角大廈考慮挪用烏克蘭軍援到中東

川普又逼伊朗快和談 油價走升拖累大盤 台積電ADR挫跌3%

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股三大指數26日早盤隨油價上漲而走跌。（美聯社）
美股三大指數26日早盤隨油價上漲而走跌。（美聯社）

美股三大指數26日早盤隨油價上漲而走跌，交易員衡量美國總統川普對伊朗的最新要脅。

道瓊工業指數跌220點或近0.5%、史坦普500指數跌0.8%、那斯達克指數跌1.2%、費城半導體指數跌2.3%、台積電ADR挫跌3%。

國際油價早盤走升，使股市承壓。布蘭特原油期貨跳漲3.8%至106.07美元，西德州中級原油期貨漲3.5%至93.45美元。

美國總統川普在自家社群媒體Truth Social貼文說，伊朗最好在為時以晚之前，盡快認真談判，一旦太晚，就沒有回頭路，局面會很難看。川普還形容伊朗談判代表「非常不同」且「古怪」，並聲稱他們「正在哀求」與美國達成協議，以結束這場已持續四周的戰爭。

在美國與伊朗對和談各執一詞之際，Wolfe Research美國政策與政治主管馬可士（Tobin Marcus）認為，近期市場走勢顯示，投資人正押注「說謊」的一方可能是伊朗。

他在報告中寫道，市場「似乎認為，伊朗對外釋出的負面訊號，可能只是掩護其私底下較妥協立場的煙霧彈」。但他認為：「我們對此並不那麼確定，而在川普設下五天談判期限的情況下，這種模糊空間也不會持續太久。」

油價 社群媒體 川普

上一則

OECD上修美國等經濟體通膨展望 估Fed今明年利率都不動

延伸閱讀

美股震盪收低 投資人在戰火疑慮和談判希望之間拉鋸

美股震盪收低 投資人在戰火疑慮和談判希望之間拉鋸
伊朗否認和談 以伊仍在相互攻擊 道瓊跌逾300點

伊朗否認和談 以伊仍在相互攻擊 道瓊跌逾300點
油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來

油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來
美股四大指數漲逾1% 川普喊暫停攻擊伊朗 華爾街抓到「這訊號」

美股四大指數漲逾1% 川普喊暫停攻擊伊朗 華爾街抓到「這訊號」

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。(路透)

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

2026-03-19 20:42

超人氣

更多 >
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭
褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝