OECD上修美國等經濟體通膨展望 估Fed今明年利率都不動

OECD大幅上修主要經濟體今年通膨預測，預估美國今年通膨率將達到4.2%。路透

經濟合作發展組織（OECD）26日以中東爆發衝突推升能源價格為由，大幅上修主要經濟體今年通膨預測，並取消調升全球經濟成長預估的計畫。OECD預期美國今年通膨率將躍升至4%以上，比去年大幅上升1.6個百分點，預期聯準會（Fed）今、明兩年將維持利率 不變。

OECD在最新展望報告中預測20國集團（G20）今年平均通膨率將達到4%，高於去年12月預估的2.8%。從國家來看，美國今年通膨率預料將從去年的2.6%上升至4.2%，比去年12月預估值高1.2個百分點，英國和澳洲今年通膨率也可能站上4字頭，日本和南韓通膨率分別估為2.4%及2.7%。

經濟成長率方面，OECD原本可能上修2026年全球經濟成長預測0.3個百分點，中東爆發衝突導致該組織維持預估值在2.9%，2027年預估則下修0.1個百分點至3%。OECD預估2026年美國經濟將成長2%，2027年成長1.7%，歐元區今、明兩年成長率分別估為0.8%與1.2%。

OECD如今預期2026和2027年美國政策利率將維持不變，英國今年利率也將按兵不動，歐洲央行（ECB）第2季則可能升息一次，以確保通膨預期持續獲得控制。