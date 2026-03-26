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亞洲面臨油價與美元「雙漲」夾擊 準備因應最糟情境

編譯簡國帆／即時報導
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中東戰事同時推升國際油價與美元匯率，正形成亞洲各國的雙重痛苦。（歐新社）
中東戰事同時推升國際油價與美元匯率，正形成亞洲各國的雙重痛苦。（歐新社）

紐約時報分析，中東戰事正對亞洲各國造成雙重打擊：因為能源供應中斷與國際油價大漲，被迫以更高的價格取得替代燃料，而美元上漲，意味著多國貨幣貶值，又提高購買成本，這些壓力的綜合效應正衝擊全亞洲經濟。同時，亞洲各國也在準備因應最糟的能源供應情境。

中東衝突已使荷莫茲海峽的油氣運輸實質停擺，分析師指出，這次能源供應震撼可能會比1970年代石油危機更糟。

能源供應大幅仰賴中東的亞洲，立刻出現龐大的供應缺口，各國競相爭搶替代燃料供應，一些地區的油價甚至還高於全球基準油價。這也帶來第二個痛苦點：多數石油與天然氣等大宗商品都是以美元結算，但投資人把資金投入美國資產後，推升美元匯率，拖累亞洲多國貨幣貶值，進一步削弱購買力。

哈佛大學經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）表示：「在匯率已疲軟之際，油價又上漲，形成雙倍痛苦。」

石油上漲也牽動許多石化產品價格，連帶將推升諸多民生用品物價，各國要花更多錢購買必要物資，將對消費支出澆冷水。亞洲已感受到燃料短缺的衝擊，工作天數縮短、路燈減少供電、加油站被迫關閉、卡車運輸依賴的柴油短缺等。

問題在於，各國政府必須權衡要如何分攤痛苦，才是最佳之道。亞洲多國都正準備因應能源供應的最糟局面，菲律賓宣布全國進入能源緊急狀態，南韓進入已危機模式，成立跨部會的緊急經濟工作小組，日本正在評估時油相關產品的整體供應鏈，多國也重返保護主義，以確保必要物資供應。

歐亞集團（Eurasia）東南亞部門主管指出，亞洲極易受到中東衝突拉長與全球能源價格震撼的衝擊，各界日益憂心第二波與第三波的經濟影響，例如飛機航班取消、漁船閒置、及衝擊旅遊業等。

目前亞洲多國都是以調度財政資源、補貼能源價格，同時耗費外匯存底阻貶本國貨幣，作為因應之道。

此外，羅格夫也認為，亞洲今年承受的痛苦，可能降低美元的未來吸引力，「任何阻礙全球貿易、並導致地緣政治分裂的事物，都不利於號稱主導全球（貿易）的單一貨幣」。他說，美元角色的未來將取決於對美國信任度的問題，美國「仍是一個避風港與安全夥伴嗎」？

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