我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料

香港TVB擬更名無線集團 連虧七年後終於賺錢

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港TVB擬將中文名稱變更為「無線集團」。（中通社檔案照）
香港TVB擬將中文名稱變更為「無線集團」。（中通社檔案照）

香港TVB擬將中文名稱變更為「無線集團」，該公司最新財報顯示，連虧七年後，去年終於獲利5,929萬港元（約合758萬美元）。

澎湃新聞報導，電視廣播有限公司（簡稱香港TVB）25日公告，公司董事局建議將公司英文名稱由Television Broadcasts Limited更改為TVB Limited，並將公司中文名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無線集團有限公司」。

對於擬更名的原因，TVB在公告中指出，公司連同其附屬公司及聯營公司（本集團）現時於香港、澳門、中國大陸及海外經營多元化的媒體及娛樂業務。公司在香港及國際上經營地面電視及數碼串流平臺、從事電視及音樂內容的創作及製作、培養及管理藝人，並通過授權公司的智慧財產權（IP）予協力廠商的商業營運以賺取收入。

自1965年成立以來的六十年間，公司已從單一的電視廣播機構成長及演變至今。因此，董事局認為建議名稱更能反映本集團的商業身份、市場定位及未來發展方向，且建議更改公司名稱符合公司及股東的整體利益。

TVB在25日公布2025年財報營收31.92億港元，年降2.02%；EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為3.65億港元，年增23.73%；公司股東應占溢利為5,929萬港元，轉虧為盈，前年為虧損4.91億港元；去年每股盈利0.13港元。

據Wind資料，這是自2018年以來，TVB首次出現全年獲利。2018年至2024年，TVB已連續七年虧損，累計虧損額高達30.9億港元。

香港TVB行政主席許濤提到，2025年獲利5,929萬港元主要是反映過去三年多所推動的改革結果，包括更新管理模式、收入結構及發展策略等，盈利能力是完全有可能持續，惟考慮到媒體生意與經濟發展及國際政局息息相關，在目前不明朗的背景下，對前景持審慎樂觀態度 。

2025年TVB電視廣播業務收入18.96億港元（約合2.43億美元），年增9.32%；數字媒體業務收入3.88億港元（約合5000萬美元），年增長3.39%；中國大陸業務收入6.21億港元（約合7900萬美元），年降27.11%；國際業務收入2.87億港元（約合3700萬美元），年降3.13%。

財報顯示，電視廣播業務收入的增長主要得益於廣告收入的貢獻。TVB在公告中表示，儘管香港廣告市場持續疲弱，去年集團地面電視頻道來自廣告客戶的收入增長15%，主要受大型企業客戶強勁廣告需求所帶動。此外，自集團於2024年從轉播商夥伴收回廣東頻道的廣告行銷權後，推出大灣區B-roll電視廣告產品，其收入貢獻增長三倍。

在內容製作方面，TVB在2025年採用人工智慧工具進行內容創作。2025年9月，集團於TVB Plus及myTV SUPER上推出首部AI生成短劇《在我心中，你是獨一無二》，該劇在騰訊視頻播映。集團其後陸續推出更多AI生成劇集，並將於2026年繼續推出相關作品。

展望2026年，TVB預期電視廣播分部的廣告收入將保持溫和增長。據大智慧VIP，3月25日收盤，香港TVB股價2.85港元（約合0.36美元），漲1.06%，總市值13.3億港元（約合1.7億美元）。

香港

上一則

印尼批准對鎳出口課稅 鎳價應聲跳漲2.7%

延伸閱讀

小米去年淨利潤年增43.8% 衝上56.8億美元新高 日賺1562萬美元

小米去年淨利潤年增43.8% 衝上56.8億美元新高 日賺1562萬美元
中國平價飲料龍頭 蜜雪集團去年利潤增逾3成

中國平價飲料龍頭 蜜雪集團去年利潤增逾3成
債務重組迎轉機 碧桂園發布2025年盈利預告

債務重組迎轉機 碧桂園發布2025年盈利預告
「海底撈」去年財報獲利下跌14%

「海底撈」去年財報獲利下跌14%

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。(路透)

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

2026-03-19 20:42
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判