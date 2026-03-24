SK海力士採購近80億元EUV機 創ASML客戶單一最大單

韓國記憶體晶片大廠SK海力士通報將向荷蘭製造設備商艾司摩爾（ASML）採購價值11.95兆韓元（約79.5億美元）的極紫外光（EUV）微影機，創下ASML客戶公布過最大單筆訂單。（路透）

韓國記憶體晶片大廠SK海力士通報將向荷蘭製造設備商艾司摩爾（ASML）採購價值11.95兆韓元（約79.5億美元）的極紫外光（EUV）微影機，創下ASML客戶公布過最大單筆訂單。

路透報導，SK海力士（SK Hynix）在向監管機關呈報的文件中說，這筆採購將於明年12月31日前完成，購入的晶片製造工具將用於新產品的量產。

路透1月曾報導，SK海力士為了滿足記憶體晶片需求攀升，打算把在韓國龍仁市設立1座新工廠的啟用時間提前到明年2月。

伯恩斯坦（Bernstein）的分析師大衛．陶（David Dao，譯音）表示，這筆訂單相當於2年交付30台EUV機，比他先前預估的26台略多。

韓國券商NH投資證券（NH Investment & Securities）高級分析師柳永浩（Ryu Young-ho，譯音）則說，這批ASML的設備將用於SK海力士的龍仁新廠和位於韓國清州的M15X工廠，來生產人工智慧 （AI）所需的高頻寬記憶體（HBM）晶片。

他指出，換句話說，SK海力士這次購買的EUV設備，「預期將同時用於生產HBM和先進DRAM（動態隨機存取記憶體）」。