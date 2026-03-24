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曾毓群：美國電動車市場仍須依賴寧德時代技術

記者顏伶如／即時報導
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寧德時代(CATL)創辦人兼董事長曾毓群。(路透)
寧德時代(CATL)創辦人兼董事長曾毓群。(路透)

華爾街日報23日報導，寧德時代(CATL)創辦人兼董事長曾毓群(Robin Zeng)認為，雖然受到美國政府限制，但美國電動車市場仍須依賴寧德時代的電池技術，包括福特(Ford)、通用(General Motors)等美國汽車大廠。

報導指出，對美國政府來說，寧德時代屬於地緣政治威脅，必須透過關稅、國家安全限制祭出嚴格防範。但寧德時代憑藉技術及低成本優勢，發展為全世界規模最大的電動車電池製造商，去年在成本較低的鐵基電池(iron-based batteries)帶動下，創造100多億營利。

根據估計，全球賣出的電動車當中，平均每三輛就有一輛使用寧德時代電池。

美國電動車普及率低於中國與歐洲，寧德時代目前在美國業務受到限制。上周剛屆滿58歲的曾毓群接受專訪時說，美國電動車市場未來幾年仍維持較小規模，但接下來必定蓬勃發展，「因為這是趨勢，也是未來」。他說，美國電動車的未來如果沒有寧德時代將很困難，而且成本太高。

福特汽車最近放棄與韓國SK集團(SK Group)的電池合資夥伴計畫，把重點轉為發展在密西根州耗資30億元成立、由寧德時代設計的電池工廠。福特付費購買寧德時代知識財產權利許可，這是美國政府避免寧德時代在美國自建工廠而設下的法律、政治屏障。

通用汽車則準備向寧德時代進口中國製造電池，用在新款「雪佛蘭伏特」(Chevrolet Volt)，這個管道是合法的，代價是繳60%關稅。就在同一時間，通用斥資數十億元在美國興建的兩座電池廠目前處於閒置狀態，因為工廠無法生產售價3萬元電動車需要的低價電池。

特斯拉(Tesla)在內華達州的電池廠儲能系統使用寧德時代技術。

報導指出，其他公司投入數百億在美國建廠，生產含有昂貴鎳、鈷的鋰離子電池(ithium-ion batteries)，但寧德時代則押注於以成本較低的鐵元素生產的電池。

曾毓群受訪時說，美國人都跑去發展晶片、軟體、人工智慧(AI)，賺了很多錢，電池在美國則被視為「非常笨拙的產業」。

他表示，美國人需要寧德時代，因為能在保持低成本之際，提供最新技術。他說：「高端產品若沒寧德時代會很困難。」

他說，願意在美國投資，問題是中國企業在某些州連土地都買不到，「或許到2028年情況會改善，商業關係總是比政治人物更堅強、更長久。」

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