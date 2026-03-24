黃仁勳：現已實現AGI、這三個因素讓台積電舉世無雙

輝達執行長黃仁勳上播客節目說，現在就已實現了通用AI，在網路上引起廣泛熱議。路透

輝達 （Nvidia，又名英偉達）執行長黃仁勳在電腦科學家弗里德曼（Lex Fridman）的播客節目上，被問到還需要多久才能實現通用人工智慧（AGI）時回答說，現在就已實現了AGI。

黃仁勳這番談話立即在網路上引發熱烈討論，因為AGI是一個定義模糊的術語，通常是指達到或超越人類智慧的AI。近幾個月來，科技領導人試圖與這個術語保持距離，並創造他們認為沒被過度炒作、更實用、定義更清晰的新術語。此外，這個術語也成為OpenAI和微軟 等公司之間合約關鍵條款的焦點。

播客主持人弗里德曼將AGI定義為能夠「基本上完成你的工作」的AI系統，例如，能夠創辦、發展和經營一家價值超過10億美元的成功科技公司。隨後，他問黃仁勳，他認為何時才能真正實現AGI，比如說還需要5年、10年、15年還是20年。黃仁勳回答說：「我認為就是現在，我認為我們已經實現了AGI。」

弗里德曼說：「你這番話肯定會讓很多人振奮不已。」黃仁勳接著提到了開源AI代理平台OpenClaw及其病毒式傳播的成功。他說，人們正在使用他們各自的AI代理做各種各樣的事情，而且「如果出現一些社交事件，或有人打造了一位數位網紅……或是某個餵養電子寵物的社群應用程式突然爆紅，諸如此類等等，我一點也不會感到驚訝」。

但黃仁勳隨後似乎略微收回他之前的說法，他說：「在很多人用了幾個月後，它就慢慢銷聲匿跡了。現在，10萬個這種AI代理人創建輝達的機率是零。」

黃仁勳在受訪時也備極推崇台積電，他列舉三大因素使台積電得以在半導體產業取得舉世無雙的成功。首先是技術，台積電的技術不只是電晶體，還有金屬鍍膜、封裝、3D封裝及矽光子學等技術，使其能以高產能、高良率、極低成本和卓越的客戶服務經營公司，

其次是台積電的企業文化，這種文化一方面以技術為中心，不斷推動技術發展；另方面以服務客戶為導向，並在兩方面都達到世界一流水準。第三是台積電帶給客戶的信任感，黃仁勳最看重這一點，他說：「我相信他們會把我的公司放在第一位。這點非常重要。」

黃仁勳還在節目上自爆，2013年張忠謀 曾邀他擔任台積電執行長。他說，對此深感榮幸，「但我在輝達的工作真的非常重要，當時腦海中一直在構思輝達未來的發展方向以及所能產生的影響」，「我拒絕不是因為這份工作不夠好，這份工作好到難以置信，但我就是不能接受…。現在我可以同時幫到這兩家公司」。

黃仁勳在受訪時並未正面回答輝達市值能否衝上10兆美元問題，只表示隨著AI將促成新藥、新產品及新服務的出現，他非常確定世界的國內生產毛額（GDP）將會加速成長，運算的GDP佔比將比過去增加100倍，因為運算不再是儲存單位，而是產品生成單位，從這個角度來看，輝達將受惠於新經濟模式和產業以及由多達200家公司組成的供應鏈，公司未來的規模將遠比現在大得多，年營收達3兆美元並非不可能。

針對AI取代工作的疑慮，黃仁勳建議，每位老師都應該鼓勵學生去學習和使用AI，每位大學生都應在畢業後成為AI專家。無論是農民、木匠、電工或藥劑師都應該學習與使用AI，以提升自己的技能，並讓自己成為產業的創新者。