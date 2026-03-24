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中東開戰期間 中國電池3雄股價飆 漲幅大過國際石油巨擘

編譯任中原／綜合外電
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從2月28日美、以攻擊伊朗以來，中國寧德時代、比亞迪與陽光電源等「電池三雄」的總市值已爆增720億美元。路透
從2月28日美、以攻擊伊朗以來，中國寧德時代、比亞迪與陽光電源等「電池三雄」的總市值已爆增720億美元。路透

從2月28日美、以攻擊伊朗以來，中國寧德時代、比亞迪與陽光電源等「電池三雄」的總市值已爆增720億美元，表現比雪佛龍、埃克森美孚與英國石油等石油巨擘更強，顯示投資人預期這場戰爭將促進乾淨能源產業的長期發展。

開戰三周期間，寧德時代股價上漲19%，陽光電源上漲19.4%，比亞迪更上漲21.9%。反觀英國石油上漲15.2%，雪佛龍上漲8%，殼牌上漲8.3%，埃克森美孚則上漲4.7%，而同期間國際油價大漲47%。

伯恩斯坦機構能源研究主管貝佛瑞基預料，中國將進一步推動「一切電氣化」計畫；日本、南韓及台灣等其他亞洲大型經濟體也可能尋求乾淨能源及燃料。他並表示，「這將全面改變整個的能源範式。即使戰爭下個月就結束，（此一趨勢）也不會回頭」。

由於電網對再生能源的依賴度提高，因此需要更多電池來貯存電力，電池也是支持資料中心的必要設備。Mobility Foresights研究集團預測，中國單單是電網規模電池貯存設備的價值，到2032年便將達到1,990億美元，遠高於去年時的480億美元。

亞洲社會政策研究所中國氣候中心主任李碩指出，最近波斯灣液化天然氣（LNG）廠遭到攻擊，凸顯出「依賴化石燃料的一貫風險」；他表示，「東亞國家由於更依賴進口LNG，因此很快就將面臨無法衡量的經濟震撼；開發中國家將加強投資乾淨能源及運輸，以免受未來地緣震撼的衝擊，「將是明智的作法」。

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