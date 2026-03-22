英媒：西方電動車轉型放緩 恐讓中國搶占市場

英媒指出，西方車廠放緩電動車轉型，恐在競爭中失去優勢。圖為底特律的汽車組裝工廠。(路透)

據英國《衛報》21日報導，1980年代曾稱霸市場的底特律汽車巨頭，最終被日本車廠顛覆。福特、通用與克萊斯勒靠銷售高耗油車致富，但在油價上漲、廉價且省油的日本車崛起後，因應不及導致銷量崩跌，美國汽車重鎮數十萬人因此失業。

報導指出，如今西方汽車製造商正犯下類似的「深刻戰略錯誤」。在油價再度攀升之際，業者卻縮減電動車 布局，轉而重押燃油車。專家警告，整個產業未來與數千萬個就業機會恐受衝擊，而這次主要威脅來自中國。

比亞迪、零跑等中國品牌憑藉價格優勢與品質表現，正快速拓展歐洲市場。比亞迪今年已超越特斯拉 ，成為全球最大電動車銷售商，中國車廠正迅速侵蝕福斯、福特、標緻與雷諾等傳統車廠的市占。

在美國，電動車政策退縮更為明顯。美國總統川普取消電動車購車補貼，並廢除排放規範，使過去推動電動車的政策幾近停滯。

奧斯頓馬丁前執行長帕爾默（Andy Palmer）指出：「歐洲最糟糕的反應，就是退縮、減少投資，並期待市場重新對自己有利，但這不會發生。」

報導稱，伊朗戰事使西方放慢電動車轉型更顯短視。油價上漲已帶動歐洲市場對電動車需求回升，德國線上車商MeinAuto表示，戰事爆發後電動車相關流量增加40%。

帕爾默指出，中國車廠已在電池與軟體領域建立實力並快速擴張，若歐洲此刻遲疑，恐讓競爭對手取得難以逆轉的優勢。然而，西方車廠正持續縮減電動車投資，主因在於電動車利潤仍低於傳統燃油車，導致業者將數百億投資認列減損。

斯泰蘭蒂斯（Stellantis，旗下包含克萊斯勒等品牌）今年2月認列220億歐元（約8千億新台幣）減損，福斯去年亦有類似動作，兩者合計掌握歐洲逾40%市場；福特則承受約195億美元（約6千億新台幣）損失，並取消部分電動車與電池投資計畫。

布魯塞爾智庫「運輸與環境（Transport & Environment）」指出，車廠在美國面臨關稅壓力，在中國市場又缺乏競爭力，因此傾向在歐洲優先維持燃油車銷售以確保短期獲利。

分析認為，這或許符合短期經營考量，但若放眼2035年，將削弱長期競爭力。此外，歐洲政策方向也出現搖擺。歐盟已放寬原訂2035年禁售燃油車政策，讓車廠得以延續部分內燃機車型，增加產業不確定性。

業界人士指出，中國早已確立電動車發展方向，美國近期則重新偏向燃油車，但歐洲政策反覆，恐使車廠陷入兩難。

隨著印度、墨西哥與巴西等新興市場電動車需求成長，中國品牌憑藉價格優勢持續擴張。專家警告，若西方車廠未加大電池等關鍵技術投資，恐進一步喪失市場。

帕爾默表示，當前情勢恐重演1980年代美國車廠的錯誤，「他們仍具備技術與品牌優勢，但時間窗口正在縮小，未來道路上將出現更多中國汽車。」